Defensa envía 100 elementos de las Fuerzas Especiales a Zacatecas

Un contingente de 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano partió, a las 20:00 horas de este miércoles, de la Base Aérea Militar número 1, de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, en Zacatecas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el traslado del personal especializado se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las medidas permanentes para fortalecer la paz en esa entidad Zacatecas.

Este grupo se suma a los 400 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegados el pasado 19 de julio, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial.

El sábado pasado, 18 de julio, en la entidad fueron asesinadas diez personas, entre ellas un exalcalde de Sombrerete, servidores públicos y empresario, de los cuales los cuerpos de cinco de ellos fueron colgados en un puente vehicular.

El contingente lleva la misión de realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

Se indicó que deberán actuar con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.

La Defensa detalló que los elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales viajaron a bordo de una aeronave Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

El contingente se incorporará a las labores que desarrolla la 11 Zona Militar, en coordinación con los tres órdenes de gobierno de Zacatecas.

Con el apoyo de ese grupo, indicó la dependencia, se fortalecen las capacidades operativas de la 11 Zona Militar y de colaboración con los tres órdenes de gobierno de esa entidad, destinadas a acotar las actividades delictivas, mediante la localización y desarticulación de organizaciones delictivas y generadores de violencia.

Se busca, agregó la Defensa, contribuir a la conservación de espacios públicos en beneficio de la sociedad zacatecana, con acciones precisas, responsables y orientadas al bienestar de la población.