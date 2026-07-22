Investigan derrame de diésel en laguna de Hidalgo tras volcadura de tráiler

Autoridades ambientales iniciaron una investigación para determinar si la volcadura de un tráiler provocó el derrame de diésel y aceites en la Laguna de Metztitlán, uno de los principales humedales protegidos de Hidalgo.

El accidente ocurrió sobre la carretera que atraviesa el embalse y comunica con el municipio de Eloxochitlán, considerada la vía más corta entre ambas localidades.

De acuerdo con los primeros reportes, el nivel de la laguna aumentó a causa de las lluvias recientes, lo que ocasionó que el agua cubriera parte de la carpeta asfáltica y presuntamente contribuyera a que el operador perdiera el control de la unidad.

Personal de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, en coordinación con autoridades municipales, realizó una inspección en la zona para verificar si los combustibles y lubricantes del vehículo alcanzaron el cuerpo de agua y evaluar el posible impacto ambiental.

Posteriormente, el tráiler fue retirado mediante maniobras con una grúa.

Como medida preventiva, las autoridades exhortaron a la población a no ingresar al área afectada, evitar el contacto con el agua, abstenerse de pescar o consumir peces de la laguna y no permitir que animales domésticos o de ganado utilicen el embalse como fuente de abastecimiento, mientras concluyen las evaluaciones.

Los resultados de las inspecciones permitirán establecer si existió contaminación, el alcance de las posibles afectaciones al ecosistema y, en su caso, definir las acciones de remediación y las responsabilidades que correspondan.