Murió Rocky, el perrito que fue atropellado y arrastrado por su dueña

Rocky, el perrito de la raza Gigante de los Pirineos que fue atropellado en tres ocasiones y arrastrado en una camioneta por su dueña, falleció la mañana de este miércoles 22 de julio, en la clínica veterinaria donde era atendido, en Saltillo, Coahuila.

El médico veterinario Humberto Baca que estuvo al pendiente de la evolución del ejemplar informó que las heridas que sufrió Rocky durante el arrastre fueron las que le ocasionaron la muerte.

Explicó que el diagnóstico presuntivo fue un trauma medular agudo, el cual no se pudo confirmar mediante estudios de imagen avanzada debido a lo inestable del lomito.

El caso fue muy complejo y se concentró en las heridas por arrastre, tanto internas como externas: "Las que más compromiso tuvieron y que finalmente le causaron la muerte fueron sus heridas internas”.

Informó que se trató de un trauma presuntivo, ya que para establecer el diagnóstico se requería una evidencia científica que se logra con una tomografía o resonancia magnética. La condición de Rocky impedía realizar los estudios ya que se debían realizar bajo anestesia general.

Rocky falleció por síndrome inflamatorio generalizado que originó un daño irreversible en diferentes órganos.

Explicó que “el síndrome se presenta con una fase evolutiva, que fue lo que pasó con él, y empieza a tener una disfunción por el nervio vago, que controla muchas funciones primarias del cuerpo, este nervio se comprometió y, al final del día, el perro dejó de tener una oxigenación correcta, cayó en un paro respiratorio y posteriormente en un paro cardíaco”.

Mujer que arrastró con su camioneta al perro Rocky Foto: Especial

Vinculan a proceso a la dueña de Rocky

Fue a vinculada a proceso Liliana “N” luego de atropellar y arrastrar a Rocky perrito de la raza Gigante de los Pirineos, en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en el municipio de Saltillo, Coahuila.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, Julio Loera, informó este miércoles en rueda de prensa que la mujer fue detenida el martes y fue vinculada a proceso mediante audiencia por maltratar a su propio perro, de raza Gigante de los Pirineos, de nombre Rocky.

La mujer, identificada como Liliana “N”, fue ingresada al penal femenil de Saltillo donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Manifestó que luego del deceso se concentraron en la identificación y levantamiento del cuerpo.

Además, se fijaron tres meses para la investigación complementaria.

Finalmente, manifestó que desde que se tuvo conocimiento del caso se está actualizando con todo el rigor de la ley.