Pobladores golpean brutalmente a joven por dichos de su pareja; muere tras el ataque

Un joven de unos 25 años de edad, que fue golpeado brutalmente por pobladores de San Pablo del Monte, murió al interior de la Fiscalía de Tlaxcala, tras ser entregado a las autoridades.

Los primeros reportes indican que el joven identificado como César N, originario del estado de Puebla, tuvo una discusión con su pareja sentimental en la calle 3 de Mayo en el barrio de San Nicolas; la mujer pidió ayuda, lo acusó de haberla agredido y de robarle algunas pertenencias días antes.

Ante los señalamientos, un grupo de pobladores de aproximadamente 30 personas, lo sometieron y sin más pruebas, más que los dichos de la mujer, lo golpearon de manera brutal.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades; el reporte indicó que un grupo de pobladores hizo justicia por propia mano. Por lo que, la policía municipal de San Pablo del Monte se trasladó al lugar donde los pobladores entregaron al joven con múltiples golpes.

El joven fue trasladado a la Fiscalía del Estado, ya que en una supervisión que le realizó la policía municipal, indicó que le encontraron 10 sobres de la droga conocida como "cristal".

Una vez en las instalaciones de la Fiscalía, el joven comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento. Los servicios médicos valoraron al joven, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La Fiscalía de Tlaxcala, indicó que dio parte al Ministerio Público y se abrió una carpeta de investigación por homicidio, se realizará una autopsia para determinar las causas de muerte.

Patrullas y elementos de seguridad afuera de la Fiscalía de Tlaxcala Foto: Especial

Doñita se mete a robar en iglesia

Una mujer que padece de sus facultades mentales se salvó de ser linchada; pobladores de la comunidad de San Pedro Muñoztla, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, la señalaron de intentar robar en la iglesia.

Fue este martes cuando los pobladores enardecidos retuvieron a la mujer al interior de la iglesia de la población e intentaron hacer justicia por propia mano.

Sin embargo, la pronta respuesta de la policía municipal evitó la tragedia; los elementos pusieron en marcha el protocolo anti linchamientos y lograron entablar un diálogo con el grupo de pobladores enardecidos, quienes permitieron que la mujer, identificada como María del Carmen, de 41 años, se la llevaron los uniformados, ya que padecía de sus facultades mentales.

La mujer fue rescatada y puesta a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.