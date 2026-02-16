Vinculan a proceso a dos de los 33 detenidos tras operativo en planta de Cruz Azul en Hidalgo

Dos personas fueron vinculadas a proceso por los delitos de portación de arma de fuego y narcomenudeo, luego del operativo realizado la semana pasada en la planta de la cooperativa cementera ubicada en Ciudad Cooperativa, municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbún, informó que ambos imputados forman parte del grupo de 33 personas detenidas durante la intervención policiaca. Precisó que los otros 31 arrestados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se determine su situación jurídica.

De acuerdo con la autoridad ministerial, entre los 31 imputados pendientes de resolución, uno enfrenta señalamientos por desobediencia y resistencia de particulares, pandilla y portación de arma de fuego. En tanto, las otras 30 personas son investigadas por su probable responsabilidad en los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, así como pandilla.

La planta Cruz Azul de Tula, en el estado de Hidalgo, fue tomada durante la madrugada de este jueves mediante un operativo estatal. Captura de video

Todos los acusados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras avanzan las audiencias correspondientes ante el juez de control.

El operativo tuvo lugar el pasado 12 de febrero, cuando personal ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio cumplimiento a la orden judicial 40/2026, la cual instruyó levantar el aseguramiento del inmueble donde opera la planta cementera y proceder a la restitución inmediata de las instalaciones.

La devolución se realizó en favor del consejo de administración de la cooperativa Cruz Azul, encabezado por Víctor Manuel Velázquez, en medio de un despliegue de seguridad para garantizar la ejecución del mandato judicial y evitar nuevos enfrentamientos.

Restituyen planta a cooperativa

La planta intervenida pertenece a la Cooperativa Cruz Azul y se ubica en Tula de Allende, donde en años recientes se han registrado disputas internas por el control de las instalaciones.

La planta cementera de Tula es una de las instalaciones estratégicas de la cooperativa, cuya paralización ha impactado la producción y la operación industrial del grupo.

Tras el operativo, Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., declaró en entrevista radiofónica que la planta quedó “bajo nuestra posesión” después de haber estado “secuestrada por más de cinco años”, y aseguró que buscarán reactivar la producción.

