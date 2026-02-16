The Silence of Sound: música y teatro mexicano en París

The Silence of Sound debutó en Francia ante más de mil 500 asistentes en el Théâtre des Champs-Élysées, recinto considerado como referente del circuito artístico europeo. Con ello, la escena cultural parisina abrió espacio a una propuesta que combina música sinfónica, teatro visual y arte clown.

La función en la “Ciudad del Amor” se suma al recorrido que la obra ha construido desde su estreno en 2022.

Con presentaciones en México, Alemania, España y Brasil, el proyecto ha fortalecido su presencia en escenarios de talla internacional gracias al impulso de GNP Seguros, cuyo compromiso con la cultura ha permitido que iniciativas artísticas mexicanas crucen fronteras y conecten con nuevas audiencias.

Concebido por la directora de orquesta Alondra de la Parra y la artista escénica Gabriela Muñoz, “Chula the Clown”, el espectáculo propone una experiencia escénica donde distintas disciplinas convergen en el espacio.

El impulso de GNP Seguros ha sido muy importante.

En el escenario participaron el chelista mexicano Rolando Fernández y el violinista francés Yorrick Troman, acompañados por la Orquesta Sinfónica Pasdeloup.

La obra narra el viaje de un personaje cuya vida cambia al descubrir la música. A partir de ese encuentro, el sonido se convierte en el eje narrativo que estructura la puesta en escena.

El proyecto forma parte del universo creativo que Alondra de la Parra desarrolla a través de Elekin Arts, plataforma desde la cual impulsa producciones que expanden el lenguaje sinfónico tradicional.

En este contexto, el acompañamiento de GNP Seguros ha sido clave para fortalecer la proyección internacional de la obra, reafirmando que Vivir es increíble cuando el arte logra ir más allá del territorio mexicano.