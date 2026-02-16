México apelará a Reino Unido asilo político otorgado a Karime Macías

El gobierno de México apelará oficialmente al gobierno del Reino Unido por haber otorgado asilo a Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte.

Macías estuvo casada con Duarte de 2000 a 2019, y eran cónyuges cuando él se desempeñó como gobernador de Veracruz.

Tras la detención de Duarte, en Guatemala, en abril de 2017 acusado de uso indebido de recursos y fraude, Macías y sus hijos se mudaron a Londres, donde actualmente radican.

No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello.

“El gobierno (de México) a través de la Embajada de Reino Unido en México, o de otra manera”, expuso Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

Duarte se encuentra privado de su libertad, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Reino Unido concede asilo político a Karime Macías

Por Enrique Sánchez

Karime Macías Tubilla le ganó la batalla legal a México y no será extraditada, gracias a que el Reino Unido le concedió el asilo político desde el año pasado, según trascendió este domingo en medios británicos.

Mientras Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte, enfrenta una nueva acusación por peculado, su exesposa, señalada por fraude y desvío de recursos públicos a empresas fantasma, libró la sentencia de extradición que pesaba sobre ella desde febrero de 2022.

Luego de que se conocieran las acusaciones en su contra, Javier Duarte escapó hacia Guatemala donde fue detenido en abril de 2017. Karime Macias, con sus hijos, se trasladó a Londres ese mismo año, pero en 2018 se le giró una orden de aprehensión y un año después fue detenida en la capital británica, con fines de extradición.

El proceso lo continuó en libertad tras pagar una fianza superior a las 150 mil libras esterlinas, hasta que luego de distintas audiencias e intercambio de información por ambos países, en febrero de 2022, un juez del Reino Unido autorizó la entrega de la mexicana a las autoridades judiciales de nuestro país; sin embargo, como aún estaba pendiente la solicitud de asilo político, ésta debía resolverse de manera prioritaria.

La extitular del DIF en Veracruz se divorció en 2019 de Javier Duarte y consiguió una pensión cercana a los 200 mil pesos mensuales para la manutención de los tres hijos en común: Javier, Carolina y Emilio Duarte Macias quienes radican y estudian en Londres.

Luego de la resolución del juez de Distrito y presidente de la Corte de Magistrados de Londres, Paul Goldspring, de conceder la extradición de Macias Cubilla, la cancillería resaltó la gran colaboración entre las autoridades británicas y mexicanas.

Las fallas en la integración del documento de solicitud de extradición tanto de la Fiscalía de Veracruz, de la General de la República, como de la propia SRE, así como los delitos por los que se le acusaba, que habrían pre escrito, impidió que avanzara el proceso de extradición y al mismo tiempo, la defensa de Karime Macias logró acreditar que estaba siendo perseguida políticamente por las acusaciones que enfrentó su exmarido y que a la postre lo mantiene en la cárcel, para lograr la protección diplomática del Estado británico.

