Chihuahua reporta cifra más baja de delitos de alto impacto en 9 años

Durante la mesa Estatal de Construcción de Paz en Chihuahua, encabezada por la gobernadora Maru Campos, se destacaron los resultados en materia de seguridad y se precisó que, durante 2025, se registró la cifra más baja de delitos de alto impacto en los últimos nueve años.

De acuerdo con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), durante 2025, se registró una disminución del 15% en delitos de alto impacto, por lo que la entidad se encuentra en su mejor situación en los últimos años.

Estos resultados, destacó el Ficosec, son gracias al trabajo realizado, en coordinación, por las corporaciones de los distintos niveles de Gobierno.

Al respecto, el coordinador de la mesa de Seguridad de Juárez, Rogelio González Alcocer, destacó el papel de la ciudadanía y las autoridades, como un factor para revertir los escenarios más adversos.

Nuestra baja en el ranking mundial y los mínimos históricos no son un accidente, son consecuencia de tener una Mesa de Seguridad que exige, propone y sobre todo, da continuidad a lo que sí funciona”, expresó.

En la sesión estuvieron presentes representantes de la iniciativa privada, quienes se comprometieron a ampliar la red de telefonía en la carretera Chihuahua-Parral, para coadyuvar con las autoridades en la seguridad de los viajeros.

