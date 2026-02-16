Juan José Serrano buscará la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación 

Juan José Serrano anunció que buscará encabezar la Auditoría Superior de la Federación en el proceso que iniciará el próximo miércoles, en la Cámara de Diputados, y que deberá concluir, a más tardar el 15 de marzo, con la toma de protesta del nuevo titular de la ASF.

Abogado con tres décadas de experiencia jurídica y en áreas de fiscalización, el aspirante a relevar a David Colmenares fue secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Juan José Serrano considera que México necesita una Auditoría Superior de la Federación con autonomía, rigor técnico y resultados medibles.

Bajo la premisa de que “cada peso cuenta”, el abogado que anunció ya su disposición a inscribirse en el proceso de selección del auditor superior para los próximos ocho años, planteó que su propuesta es “que la ASF garantice que el presupuesto sí llegue al pueblo” y que, por lo tanto, las observaciones de la fiscalización no se queden en el papel, es decir, que se traduzcan en la recuperación de activos y que ésta sea una prioridad frente a la corrupción.

El abogado Serrano considera que la institución enfrenta rezagos, toda vez que sus procesos no siempre se traducen en sanciones efectivas y los reportes que emite son poco accesibles para los ciudadanos.

En su plan de trabajo plantea fortalecer la auditoría forense; modernizar la plataforma tecnológica; profesionalizar el Servicio Fiscalizador de Carrera y reactivar el Sistema Nacional de Fiscalización, con el propósito de elevar la calidad de las auditorías y asegurar un seguimiento efectivo.

Primero hay que ordenar la casa”, señala, al subrayar que en la ASF la rendición de cuentas debe traducirse en resultados concretos y en mayor confianza institucional.

Considera que “la Auditoría Superior debe convertirse en una verdadera guardiana del presupuesto público: prevenir desvíos, recuperar recursos y fortalecer la disciplina financiera del Estado”.

