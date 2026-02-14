Presentan ante juez a 33 detenidos por operativo en planta cementera de Hidalgo

Los 33 hombres arrestados tras el despliegue de seguridad realizado en la planta de la Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, municipio de Tula de Allende, fueron llevados este sábado ante un juez para definir su situación jurídica. El operativo, efectuado la madrugada del jueves, dejó reportes de detonaciones de arma de fuego.

La audiencia se desarrolla en los juzgados de oralidad de Pachuca, situados junto al bulevar Minero. Afuera del recinto judicial permanecen familiares de los imputados, quienes han evitado dar declaraciones y solicitaron no ser videograbados.

Durante un receso, las autoridades permitieron el ingreso de alimentos para los acusados. De acuerdo con la Procuraduría estatal, 31 de los detenidos son investigados por presunta desobediencia y resistencia de particulares. Los otros dos enfrentan cargos por portación de arma de fuego, luego de que se les aseguraran dos pistolas calibre .38.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó previamente que, durante el operativo, dos agentes resultaron lesionados y al menos 10 patrullas sufrieron daños.

La intervención fue encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en cumplimiento de una orden judicial para restituir el inmueble a la cooperativa. De manera extraoficial, la defensa analiza solicitar la duplicidad del término constitucional para ampliar el plazo y definir la situación legal de sus representados.