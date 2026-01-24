Vinculan a proceso a César Alejandro “N”, alias El Botox

César Alejandro “N”, conocido como El Botox y señalado como líder de la organización delictiva Los Blancos de Troya, fue vinculado a proceso por delitos de homicidio y extorsión. Entre los casos que se le atribuyen se encuentra el asesinato de Bernardo Bravo, líder del sector limonero en Michoacán, así como diversas extorsiones contra productores de cítricos en la región.

De acuerdo con lo revelado en la audiencia, el acusado reconoció ser el líder de la célula criminal y admitió su responsabilidad en el delito de extorsión contra el sector limonero. Tras la resolución judicial, se determinó su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Su captura ocurrió la mañana del 22 de enero, en el poblado de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, Michoacán. Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México para enfrentar los cargos en su contra.

Acusaciones en contra de El Botox

El Gabinete de Seguridad lo identifica como líder de una célula generadora de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Según las investigaciones, mantenía el control de la venta de limón amarillo en localidades como Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán.

Las autoridades señalan que cuenta con siete órdenes de aprehensión: dos por homicidio, cuatro por extorsión agravada y una más por tentativa de homicidio. Se le relaciona con hechos violentos registrados recientemente en la región, entre ellos el homicidio de Bernardo Bravo, ocurrido el 20 de octubre de 2025.

Perfil de El Botox

Sepúlveda Arellano es identificado como presunto líder de Los Blancos de Troya, brazo armado del grupo delictivo Los Viagras y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras las investigaciones sobre el asesinato de Bernardo Bravo, las autoridades estatales ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera su captura. En la ficha de búsqueda se le describía como probable responsable de secuestro agravado, además de los delitos de homicidio y extorsión.

El fiscal de Michoacán informó que los análisis técnicos y de telefonía móvil permitieron ubicar a los responsables y fortalecer la línea de investigación que apuntaba directamente a El Botox.

En la ficha de búsqueda se detallaba que el acusado tiene aproximadamente 40 años, mide 1.73 metros, tiene cabello corto y oscuro, ojos medianos, complexión media y tez morena.

Antecedentes de El Botox

En 2018 fue detenido por primera vez en el estado de Morelos, donde permaneció recluido durante un año y ocho meses. Tras recuperar su libertad, se trasladó a Michoacán, donde junto con Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias El Fresa o El Jando, fundó la célula armada que posteriormente se consolidó como Los Blancos de Troya.