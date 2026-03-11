Cocaína incautada en Guerrero era de Cártel del Pacífico

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la cocaína que fue asegurada por la Marina en Acapulco, Guerrero, pertenecía a una facción del Cártel de Sinaloa.

Este aseguramiento se suma a las 60 toneladas en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, por la Secretaría de Marina, en este caso lo tenemos relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa”, explicó.

Al participar en la conferencia matutina, el titular de Seguridad federal resaltó que el aseguramiento forma parte de las operaciones marítimas realizadas por la Secretaría de Marina contra el tráfico internacional de drogas durante la actual administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que en lo que va de su gobierno se han incautado 346 toneladas de drogas.

“Hagan de cuenta que son como, cuánto pesa un vehículo, media tonelada, una tonelada, un coche, una tonelada, yo digo que pesa menos, pero pues por una tonelada, 346 en fila, todo eso es lo que se ha incautado de droga desde que llegamos al gobierno a la fecha para que tengan una idea de lo que significan 346 toneladas de distintas drogas”, equiparó.

VUELVEN A APLAZAR AUDIENCIA DEL CUINI

Una corte federal aplazó por tercera ocasión la audiencia para continuar las negociaciones que inició en diciembre Abigael González Valencia, exlíder de Los Cuinis.

La jueza Beryl Howel otorgó ayer aplazar casi 60 días, hasta el 8 de mayo, la audiencia que estaba prevista para mañana.

El Cuini inició negociaciones en diciembre pasado a través de su abogado, Robert Feitel, para evadir una potencial condena a cadena perpetua por los delitos de dirigir crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetaminas y por uso de armas de fuego al cometer delitos relacionados con el narcotráfico.

El gobierno de México entregó a González Valencia a EU el 12 de agosto como parte de un grupo de 26 notorios narcotraficantes enviados a enfrentar cargos en EU.

El Cuini comenzó a negociar desde que fue entregado. Su defensa pidió la primera postergación de audiencia para continuar negociaciones en diciembre pasado y se le concedió.

Luego, el 21 de enero, la audiencia también fue pospuesta para continuar negociaciones. Había sido establecida para el 12 de marzo, pero dos días antes la defensa del capo volvió a pedir y se le concedió un nuevo aplazamiento, esta vez hasta el 8 de mayo.

El documento con que la defensa pidió posponer la audiencia de esta semana dice que “la defensa y la fiscalía están en comunicación frecuente y revisando una gran cantidad de descubrimientos, incluidas interceptaciones e informes investigativos”, es decir que están en negociaciones.

Ambas partes están discutiendo una posible resolución del caso, y tanto el fiscal como el acusado están de acuerdo con la continuación”, agregó.

La petición la firmó el abogado defensor Feitel y la jueza Howel firmó la autorización.

-Manuel Ocaño

cva*