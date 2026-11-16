Las 20 personas que fueron detenidas junto con Rafael Álvarez Ayala, El R2, fueron vinculadas a proceso, pero sólo cuatro permanecerán en prisión preventiva oficiosa, así lo determinó el juez en la audiencia inicial que se desarrolló en los juzgados federales de Puente Grande.

Durante la audiencia, el juez federal consideró que había pruebas suficientes contra los 20 detenidos, entre ellos miembros del grupo “Los Arras” -que amenizaba en el lugar-, así como trabajadores y comensales del restaurante Sabea en el que se encontraba el líder de Los Rs en el momento del operativo para detenerlo el pasado 8 de noviembre.

Las 15 personas que recuperaron su libertad -el pasado viernes tras la audiencia de imputación- seguirán su proceso fuera de prisión por posesión simple de droga, un delito no considerado grave. Para ellas, el juzgador fijó una nueva audiencia para el próximo 21 de diciembre en la que podría abordarse la posibilidad de suspender el proceso en su contra.

En tanto, de las cinco personas que permanecían en prisión preventiva a una se le modificó la medida cautelar y enfrentará en libertad el proceso en su contra. Inicialmente se le había impuesto la prisión preventiva por no acreditar el arraigo.

De los cuatro detenidos que permanecen en prisión, dos están imputados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y los otros dos por delitos contra la salud en la modalidad de venta, así como por portación de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la misma audiencia se determinó que dos de estos cuatro detenidos serán trasladados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, mientras que los otros dos serán enviados a un penal en Oaxaca.

R2, sigue sin poder comparecer; permanece hospitalizado

El R2 continúa sin poder comparecer ante el juez luego de haber sido detenido la tarde del domingo 8 de noviembre en Guadalajara. Las autoridades han tenido que reprogramar las diligencias debido al estado de salud del líder criminal, quien continúa hospitalizado en el Antiguo Hospital Civil.

A una semana del enfrentamiento en el que fue detenido El R2, identificado como líder de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación, continúa el resguardo en el hospital en el que convalece tras haber resultado lesionado.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina permanecen en el exterior del hospital, resguardando las instalaciones.

Con información de Karla Méndez