Liberan a 15 de los 20 detenidos junto a 'El R2' en Jalisco

Un juez de control permitió salir de prisión a 15 de las 20 personas que fueron detenidas junto con Rafael Álvarez Ayala, El R2, debido a que los delitos que se les imputaron no son graves, por lo que podrán enfrentar el proceso en libertad, mientras que las otras cinco permanecerán recluidas en el penal de Puente Grande, en Jalisco.

Durante la audiencia de imputación que inició el miércoles y se prolongó hasta la mañana de este jueves, el Ministerio Público Federal hizo las acusaciones contra todos los detenidos, los cuales fueron trasladados ayer bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la delegación de la FGR en Jalisco al penal de Puente Grande para dicha diligencia.

Las 15 personas que recuperaron su libertad fueron acusadas de pandillerismo y narcomenudeo, delitos que no ameritan la prisión preventiva. Mientras que cinco hombres que fueron identificados como Fernando Omar ’N’, Óscar ’N’, Luis Felipe ’N’, Uriel Rodrigo ’N’ y Rogelio’N’ además fueron imputados por portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Entre los liberados se encuentran los integrantes del grupo musical “Los Arras”, quienes llevaban seis horas tocando cuando un operativo de fuerzas federales terminó la fiesta. De acuerdo con las autoridades, El R2 llevaba más de 20 horas en el restaurante bar Sabea de temática árabe en el que fue detenido.

"Estuvimos en el momento equivocado y nos tocó esa mala experiencia que no quisiéramos volver a vivir (….). Nos dijeron: ‘ustedes toquen y nosotros les pagamos’, y como todo trabajo, así es. Ahí nosotros teníamos aproximadamente como unas seis horas tocando”, dijo Armando Escalante, músico de la agrupación.

Jesús Muñoz, otro de los integrantes del grupo que fue detenido, aseguró que no sabían para quién tocaban y parecía un evento normal como para los cuales los suelen contratar.

“Lo único que sé, estábamos tocando, no sabemos ni para qué, o quien sea, un evento así como normal. De repente gritan: '¡Llegó la Marina!', y cuando volteamos nos gritan: '¡Suelo a todos parejo!', desde meseros, músicos, comensales que estaban en el bar. Y la verdad, como estábamos, pues ahora sí que con la cabeza en el piso, no pudimos ver a ciencia cierta todo lo que pasó, pero sí se escuchó algo de acción, detonaciones, todo eso”, narró.

En el grupo de personas liberadas también se encuentran trabajadores del restaurante e incluso comensales que en ese momento se encontraban en lugar.

El abogado de algunos de los liberados, Gilberto Pedraza, afirmó que el juez le dijo a la agente del Ministerio Público que a estas 15 personas se les pudo haber citado a la audiencia en “calidad de libres”.

"El juez le hizo ese comentario a la agente del Ministerio Público: que si al final de cuentas por estas 15 personas no se iba a solicitar la prisión preventiva, pues qué caso tenía haberlos traído hasta acá y que se les pudo haber citado a la audiencia en calidad de libres. Entonces, pues realmente no había necesidad”, comentó.

A las 15 personas liberadas se les acusa de posesión de narcóticos con fines de comercio por 33 envoltorios de metanfetamina, con la agravante de pandilla, motivo por el cual pasaron tres días detenidas.

Durante la audiencia de imputación, los abogados alegaron inconsistencias en el informe policial y calificaron la actuación de las autoridades como un operativo disfrazado de flagrancia para justificar la legalidad de las detenciones, pero sus argumentos fueron desestimados y el juez calificó de legal las detenciones.

La audiencia inicial continuará el próximo domingo debido a que la defensa solicitó la ampliación del término a 144 horas, por lo que será ese día cuando el juez determinará si vincula o no a proceso a los 20 detenidos.

Elementos de Jalisco brindaron los primeros auxilios al 'R2' y lo trasladaron a un hospital tras resultar herido en el enfrentamiento para su captura. Especial

El R2, sin poder comparecer

Rafael Álvarez Ayala, El R2, no ha podido comparecer ante el juez que lo requiere debido a su estado de salud que le impidió que fuera trasladado a la delegación de la FGR en el estado para ponerlo a disposición, por lo que permanece internado en el Hospital Civil de Guadalajara, a donde fue trasladado tras resultar herido en el operativo para su captura la tarde del domingo pasado.

El R2 fue herido en el brazo, pierna y en el estómago, herida que ponía en peligro su vida por lo que fue llevado a urgencias en el Hospital Civil de Guadalajara en donde fue intervenido quirúrgicamente. A las afueras del lugar fuerzas federales mantienen un fuerte operativo con tres anillos de seguridad, que incluye la restricción vehicular y una revisión minuciosa de cada persona.

Ayer se tenía programado que el líder de Los Rs, célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compareciera virtualmente ante el juez; sin embargo, la diligencia no se realizó debido a que el capo no puede permanecer consciente durante más de una hora debido a los analgésicos que le suministran para el dolor.