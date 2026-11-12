"Aquí se van a morir": Así detuvieron a 'El R2' en el restaurante Sabea de Guadalajara

“Ya se chingaron, perros, aquí se quedan muertos, ¡puro gallo!, aquí se van a morir, limpios no se van”. Esos fueron los gritos que se escucharon desde la segunda planta del restaurante Sabea el domingo pasado, cuando elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 21 personas en el lugar, entre ellas Rafael Álvarez Ayala, alias El R2, líder de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con lo dado a conocer durante la audiencia de imputación de los 20 detenidos junto al líder criminal, alrededor de nueve elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores de protección a la ciudadanía cuando observaron, afuera del restaurante, a un hombre que portaba un arma con cacha dorada.

Pánico en la planta baja y el hallazgo de narcóticos

Al notar la presencia de las fuerzas federales, sacó el arma, les apuntó y después ingresó al restaurante ubicado en la Av. México 2789, en Guadalajara. Al entrar al lugar los marinos, encontraron a otras personas que, al verlos, comenzaron a correr y a esconderse, por lo que los elementos se identificaron a gritos. Los sujetos se calmaron.

Los elementos de las fuerzas federales le pidieron al DJ que encendiera la luz y se percataron de que en el suelo había 33 envoltorios de metanfetamina. Al preguntar de quién eran, nadie respondió, por lo que 20 personas fueron detenidas por delitos contra la salud.

"Aquí se van a morir": El enfrentamiento en la segunda planta

Mientras los marinos les leían sus derechos a los detenidos, observaron a un hombre armado que corría por las escaleras, por lo que procedieron a darle alcance, mientras escuchaban cómo desde arriba les gritaron:

“Aquí caemos todos, ya se chingaron, perros, aquí se van a quedar muertos, ¡puro gallo!, aquí se van a morir, limpios no se van”.

Balacera en el área de privados

El segundo piso del restaurante contaba con tres áreas privadas. Al verse acorralado, El R2 abrió fuego directamente contra los marinos que participaban en el operativo.

Durante el intercambio de disparos, un elemento de la Marina resultó herido en la rodilla. Las fuerzas federales repelieron la agresión de forma inmediata y lograron herir y neutralizar al líder criminal.

El R2 intentó sobornar a marinos

Una vez sometido, el líder criminal se identificó formalmente como Rafael Álvarez Ayala, alias El R2. Al verse superado, pidió a los marinos que lo dejaran ir junto con su gente.

En la misma planta se detuvo, las fuerzas federales detuvieron a otro hombre armado de nombre Fernando. Este sujeto confirmó que trabajaba para el jefe de la célula criminal ligada al CJNG y pidió a los marinos que "tiraran paro", un intento de soborno que fue ignorado por las autoridades.

Al inspeccionar el exterior del restaurante Sabea, la Marina aseguró tres vehículos blindados, los cuales fueron identificados como propiedad del líder del CJNG.