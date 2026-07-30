Detienen en Tlaxcala a 'El Jarocho', objetivo prioritario y presunto líder ligado al CJNG

En las primeras horas de este jueves, elementos de las fuerzas federales ejecutaron un operativo de inteligencia en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, que culminó con la detención de David Daniel N., alias El Jarocho, identificado como un objetivo prioritario para las autoridades estatales y federales.

El aseguramiento se llevó a cabo en el Fraccionamiento El Encanto , donde un despliegue táctico encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), logró cercar al presunto delincuente sin margen de maniobra.

¿Quién es 'El Jarocho' y qué célula lideraba?

David Daniel N. es catalogado por las autoridades como el líder de la célula criminal "Los Jarochos", una estructura operativa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

Esta agrupación mantiene presencia y zona de influencia en cuatro entidades clave del centro y sureste del país:

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Estado de México

A "Los Jarochos" se les atribuye la comisión de delitos de alto impacto, entre los que destacan el secuestro, el robo de vehículos con violencia y el tráfico de drogas .

Nexos con Los Zetas y un amplio historial delictivo

Las investigaciones señalan que El Jarocho no es un actor nuevo en la estructura del crimen organizado. Antes de aliarse con el CJNG, contaba con antecedentes como exintegrante del cártel de Los Zetas, lo que evidencia una larga trayectoria en grupos de alta peligrosidad.

Cronología de sus detenciones previas:

2011 (Fortín de las Flores, Veracruz): Fue capturado junto a 13 personas en posesión de armas largas, cortas, granadas de armas fragmentación, cargadores y cargamentos de marihuana y cocaína.

Junio de 2022 (Apizaco, Tlaxcala): Ingresó al CERESO de Apizaco imputado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple.

Marzo de 2026: Registró una detención preventiva por alteración del orden público.

Tras la detención realizada la madrugada de este jueves, el inmueble ubicado en el Fraccionamiento El Encanto quedó bajo resguardo de los agentes federales para el levantamiento de indicios. Se espera que en las próximas horas las autoridades federales compartan una conferencia de prensa o comunicado oficial para brindar mayores detalles sobre su situación jurídica y el traslado del detenido.