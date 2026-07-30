MEXIPAN 2026 muestra cómo la IA está transformando la industria panificadora

Más de 250 empresas expositoras y miles de profesionales del sector de panificación, repostería, chocolatería, helado y pizza en México se reúnen en MEXIPAN 2026 en el Centro Banamex del 29 de julio al 1 de agosto para impulsar la innovación, el intercambio comercial y las oportunidades de crecimiento de la cadena productiva.

Es considerada una de las principales plataformas de la industria por su amplia participación empresarial y una agenda enfocada en la capacitación y el desarrollo de negocios, por lo que el eje central de esta edición se llamó: “Los ingredientes del mañana, hoy”.

Más de 250 empresas expositoras presentes en MEXIPAN 2026.

Durante la inauguración, Amador Méndez, presidente de ANPROPAN, afirmó que es motivo de satisfacción ver cómo MEXIPAN continúa consolidándose como un referente para la industria.

"Nos llena de orgullo ver cómo MEXIPAN ha consolidado su presencia internacional gracias a las alianzas estratégicas que hemos construido con organizaciones líderes a nivel mundial”, dijo.

En estos cuatro días de actividades, los fabricantes, distribuidores, proveedores de insumos, desarrolladores de tecnología, emprendedores y representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas tendrán la oportunidad de establecer alianzas comerciales y presentar su amplia variedad de productos.

La exposición también contempla conferencias, demostraciones, cursos especializados y espacios de networking que buscan acercar a empresarios y profesionales con expertos de todo el mundo.

Entre las actividades destacan las masterclasses, concursos de panadería, chocolatería y pizza; así como encuentros orientados a impulsar la profesionalización de este sector tan importante.

Estarán habilitadas diversas actividades para todos los asistentes.

“Esperamos a más de 50 mil visitantes, profesionales y representantes de diversos países que compartirán innovación y conocimiento”, finalizó Méndez.

Experiencia inmersiva junto al chef Graham Mairs

La experiencia inmersiva Cloud, creada por el chef británico Graham Mairs, es una de las principales atracciones de esta edición, pues busca llevar la gastronomía más allá de la degustación tradicional.

El concepto combina alta cocina, narrativa, diseño escénico, iluminación, inteligencia artificial y estímulos sensoriales para que cada platillo forme parte de una historia.

Una degustación de seis tiempos permite descubrir la innovadora propuesta culinaria del chef, que combina sabores dulces y salados en un homenaje al cacao y la vainilla.

El chef hizo un homenaje al cacao y la vainilla para ofrecer una explosión de sabores. EDGAR_SS

Con creaciones inspiradas en la cultura mexicana, cada prueba sorprende por su equilibrio de sabores, texturas y una puesta en escena que convierte la experiencia en un recorrido único.

Durante las 15 funciones programadas, de 50 minutos cada una, los asistentes podrán conocer de cerca la visión del chef, quien acompañará el recorrido para compartir detalles, opiniones y la inspiración detrás de su propuesta inmersiva.

La exposición cuenta con una gran variedad de propuestas.

MEXIPAN celebra 18 ediciones y reafirma su papel como uno de los principales espacios para una industria que continúa evolucionando mediante la especialización y la generación de oportunidades comerciales, consolidando a México como un gran referente en el sector de la panificación.