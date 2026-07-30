¡Guau! ‘Lucas’, el husky que logró una pensión tras el divorcio de sus dueños

Si alguien pensaba que los pleitos por pensión sólo eran asunto de las personas, Lucas llegó para demostrar lo contrario, convirtiendo su situación en un caso histórico en el sur del país.

Este husky siberiano de tres años hizo lo inpensable en Tabasco al convertirse en la primera mascota en obtener una pensión alimenticia tras el divorcio de sus dueños, luego de que una jueza familiar determinó que Lucas recibirá 700 pesos mensuales (equivalentes al 3% del salario de su antiguo dueño), además del pago de servicios veterinarios.

Aunque la cantidad apenas alcanza para parte de sus croquetas (su manutención supera los mil 500 pesos al mes), el fallo representa un precedente inédito para la protección de los animales de compañía.

¿Cómo fue el proceso legal?

El proceso legal, impulsado por su dueña, Blanca, y llevado de manera gratuita por la abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes, duró 10 meses y enfrentó un obstáculo importante: en Tabasco no existe una legislación específica que regule pensiones para mascotas.

Pese a eso y bajo el argumento de que los animales son "seres sintientes" con derechos fue que la autoridad permitió conceder la guarda y custodia provisional, así como la pensión ya antes señalada.

Durante el matrimonio de 14 años, Lucas era prácticamente un integrante más de la familia. Viajaba a Cancún y Veracruz, disfrutaba paseos y recibía cuidados de ambos. Tras la separación, el esposo decidió no quedarse con él ni solicitar un régimen de convivencia, por lo que la responsabilidad quedó en manos de Blanca.

Aunque la cantidad apenas alcanza para parte de sus croquetas, el fallo representa un precedente inédito para la protección de los animales de compañía. Especial

Antecedente crucial para los animales de compañía

Especialistas y activistas celebraron la resolución al considerar que abre la puerta para que otros animales puedan ser protegidos legalmente en casos similares. La coordinadora estatal de la Asociación Protectora de Animales Caninos 911, Gilda Ruiz, señaló que esta decisión fortalece el reconocimiento de las mascotas como miembros de las familias y podría impulsar nuevas reformas en la entidad.

El caso también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la legislación contra el maltrato animal. Datos de la Fiscalía General del Estado indican que las investigaciones por este delito pasaron de 34 en 2023 a 103 durante el primer semestre de 2026, reflejando un incremento tanto en las denuncias como en la conciencia ciudadana.

Por lo pronto, Lucas sigue disfrutando de paseos, pollo preparado especialmente para él y el cariño de su dueña. Y aunque no podrá presumir una tarjeta bancaria, sí puede mover la cola con orgullo, pues se convirtió en el primer lomito en México que logró que la justicia también le diera una pensión.