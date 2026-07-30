Localizan sin vida a Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF Municipal de Madera, Chihuahua

La comunidad de Madera, Chihuahua , se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco , de 45 años de edad, quien se desempeñaba como presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.

Hernández Pacheco era esposa del actual presidente municipal de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez .

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía de Distrito Zona Occidente , el hallazgo se registró el pasado miércoles en el interior de su domicilio particular.

Tras recibirse el reporte a los números de atención, elementos de distintas corporaciones policiales y de rescate se trasladaron al inmueble en donde confirmaron la muerte de la presidenta del DIF municipal.

Personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cuerpo y los procedimientos de ley para esclarecer formalmente los hechos.

Las autoridades ministeriales confirmaron este jueves que, con base en los peritajes iniciales y la escena del hallazgo, la causa del fallecimiento habría sido un suicidio.