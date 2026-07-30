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Localizan sin vida a Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF Municipal de Madera, Chihuahua

Autoridades confirmaron la localización sin vida de Erika Hernández Pacheco , presidenta del DIF Municipal de Madera y esposa del alcalde Arnoldo Jáquez Pérez.

Por: Dayana Máynez

Erika Hernández Pacheco junto a su esposo, Arnoldo Jáquez Pérez, alcalde del municipio de Madera, Chihuahua, durante un evento público.
Erika Hernández Pacheco acompañada de su esposo, el presidente municipal de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez.Especial

La comunidad de Madera, Chihuahua , se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco , de 45 años de edad, quien se desempeñaba como presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.

Hernández Pacheco era esposa del actual presidente municipal de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez .

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía de Distrito Zona Occidente , el hallazgo se registró el pasado miércoles en el interior de su domicilio particular.

Tras recibirse el reporte a los números de atención, elementos de distintas corporaciones policiales y de rescate se trasladaron al inmueble en donde confirmaron la muerte de la presidenta del DIF municipal.

Personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cuerpo y los procedimientos de ley para esclarecer formalmente los hechos.

Las autoridades ministeriales confirmaron este jueves que, con base en los peritajes iniciales y la escena del hallazgo, la causa del fallecimiento habría sido un suicidio.

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