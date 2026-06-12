Vigilan zona donde podría formarse un ciclón en el Atlántico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México con potencial para desarrollo ciclónico, que interactúa con la onda tropical número 6, una circulación ciclónica en altura e inestabilidad atmosférica.

CIUDAD DE MÉXICO. Capitalinos se protegen de las altas lluvias registradas está tarde en la capital.FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Destacó que estas condiciones provocarán lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

También se espera mucho calor

Señaló que se pronostican temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la Península de Yucatán, continuando la onda de calor en Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte), e iniciando en Baja California (noreste).

Foto: Captura de video

Detalló que las lluvias muy fuertes se prevén en Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste, así como este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

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Además de precipitaciones fuertes en Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (norte) y Ciudad de México, y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

También se estima viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.