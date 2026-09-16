En noviembre restricciones y sanciones por uso de celular en planteles educativos

A partir de noviembre comenzarán a aplicarse en las escuelas de Tamaulipas una restricción y sanciones al uso de teléfonos celulares y tabletas durante las actividades educativas, principalmente en los niveles de primaria y secundaria.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que la medida también contempla a los niveles medio superior y superior, aunque en estos casos serán los propios planteles los que determinen los criterios para permitir o limitar el uso de estos dispositivos.

Explicó que todavía están pendientes de establecerse las sanciones para los estudiantes que incumplan la disposición, así como determinar si alguna responsabilidad recaerá en los padres de familia.

Estos aspectos serán analizados durante un foro estatal programado para el próximo 30 de septiembre.

Valdez García señaló que inicialmente existía preocupación entre las instituciones educativas ante la posibilidad de que la medida generara inconformidad entre los padres de familia.

Sin embargo, afirmó que la reacción ha sido distinta y comparó el respaldo recibido con el que tuvo la regulación de alimentos considerados de bajo valor nutricional en las escuelas.

De acuerdo con el funcionario, existe también respaldo a nivel nacional. Durante sus declaraciones mencionó una encuesta en la que, según dijo, 86 por ciento de las personas consultadas se manifestó a favor de limitar el uso de celulares en las escuelas.

El secretario de Educación de Tamaulipas, informó que la iniciativa también contempla a los niveles medio superior y superior, aunque serán los planteles quienes determinen criterios. Especial

El secretario aclaró que la restricción tendrá excepciones,como uso puramente pedagógico o particularmente cuando se trate de situaciones de emergencia o cuando sea necesario establecer algún medio de comunicación entre los estudiantes y sus familias.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que los menores utilicen teléfonos básicos, sin acceso a redes sociales, cuya función principal sea permitir la comunicación en caso de una urgencia.

Se puede llevar el niño el celular llamado ‘amigo’, que no tiene redes sociales; es solo para contestar una urgencia, una emergencia”, expresó.

Respecto a las sanciones, Valdez García reiteró que todavía no existe una definición final. Los criterios serán discutidos en el foro estatal y posteriormente incorporados a una guía que establecerá las reglas para la aplicación de la medida.

El funcionario también sostuvo que el uso excesivo de los teléfonos celulares puede relacionarse con problemas como adicción, ansiedad y otros trastornos.

Precisó que esta afirmación no corresponde a una conclusión personal, sino que, según dijo, está respaldada por investigaciones sobre los efectos del uso excesivo de estos dispositivos.

La Secretaría de Educación prevé que los criterios definitivos queden establecidos antes de noviembre, cuando comenzará la aplicación de las nuevas disposiciones en las escuelas del estado.