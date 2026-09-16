Maru Campos encabeza desfile patrio en Chihuahua

La gobernadora Maru Campos encabezó el Desfile Cívico-Militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México, acompañado por autoridades civiles y militares en un recorrido por las principales calles del centro de la capital.

Desde el presídium, la mandataria estatal, acompañada por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván; el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Ávila, y el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, saludó a los contingentes que participaron en la ceremonia.

El desfile inició poco después de las 9:00 horas en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Allende, avanzando por la avenida Juárez hasta la intersección con Cristóbal Colón.

La descubierta motorizada de la Subsecretaría de Movilidad abrió el recorrido, seguida por contingentes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, escoltas escolares, estudiantes de distintos niveles educativos, asociaciones civiles y personal de dependencias gubernamentales.

También participaron integrantes del Pentathlón Deportivo Militarizado, Rescate Juvenil Deportivo, la Escuela de Charrería El Pitayo, Protección Civil Estatal y Municipal, la Cruz Roja Mexicana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el parte oficial, en el desfile participaron 583 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; 265 elementos del Servicio Militar Nacional; 814 efectivos de corporaciones de seguridad pública estatales y municipales, así como 3 mil 277 civiles de planteles educativos y organizaciones, para un total de 4 mil 939 participantes.

El despliegue incluyó tres bandas de guerra, 16 banderas nacionales y nueve banderas de gala, además de 14 aeronaves, 238 vehículos, 58 motocicletas, 21 caballos y 23 binomios canófilos.

Al acto asistieron también la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera; la presidenta del Congreso del Estado, Jocelyn Vega; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el comandante interino de la Tercera Región Aérea Militar, Humberto Ibarra, y el comandante de la Quinta Zona Militar, Felipe González Moreno.