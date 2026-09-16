Identifican a Francisco Javier 'N' como el feminicida de Claudia Tacoronte

La investigación por el asesinato el pasado 12 de septiembre en Cuautla de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, dio un nuevo giro en Morelos luego de que el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, informara que se trata de Francisco Javier “N”, quien, de acuerdo con la dependencia, cuenta con antecedentes penales. Las autoridades preparan una orden de aprehensión y anunciaron que este miércoles será difundida su ficha de búsqueda.

El día de hoy vamos a dar a conocer la ficha de búsqueda. Esta persona responde al nombre de Francisco Javier ‘N’ y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, declaró Blumenkron ante medios de comunicación.

Además, mencionó que “se recabaron varios video de cámara de vigilancia y de celulares, ese material nos ha servido como indicios importantes”, precisó.

La ciudadanía ha aportado información y relevante decirlo que nos sirve”.

La Fiscalía señaló que la búsqueda del sospechoso se extenderá a todas las entidades del país, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que murió la joven.

Videos, entre los principales indicios

Uno de los elementos que forman parte de la investigación son las imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona donde ocurrieron los hechos.

Al explicar los avances de la indagatoria, el fiscal destacó que las grabaciones “nos han servido como indicios importantes”, por lo que su contenido forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades.

Por ahora, el móvil del crimen no ha sido establecido públicamente. Cuestionado al respecto, Blumenkron indicó que en las próximas horas podrían darse a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el ataque.

En Morelos exigen en marcha justicia por Claudia Tacoronte Aguilera. Cuartoscuro

Claudia estaba en México por un intercambio académico

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y se encontraba en México como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Su estancia en el país terminó de manera trágica el 12 de septiembre, cuando fue asesinada en Cuautla.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven habría sido víctima de una agresión con arma blanca durante un supuesto intento de asalto ocurrido en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla.

La investigación de la Fiscalía busca establecer con precisión qué ocurrió y determinar las circunstancias y responsabilidades relacionadas con el homicidio.

El caso de Claudia Tacoronte también ha generado atención en un contexto marcado por otros asesinatos de estudiantes registrados durante los últimos meses en Morelos. Entre las víctimas mencionadas se encuentran Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón.