Desmayos, heridos y un incendio: así transcurrió el Grito en varios municipios de Chiapas | VIDEO

Lo que debía ser una noche de celebración terminó con momentos de tensión en distintos municipios de Chiapas. Desmayos, personas lesionadas por pirotecnia y un incendio en adornos patrios marcaron los festejos por el Grito de Independencia.

En Tuxtla Gutiérrez, más de 30 mil personas se dieron cita en el Parque Central para participar en la ceremonia del Grito y disfrutar del espectáculo musical programado para la noche del 15 de septiembre.

En los alrededores del escenario, donde se congregaron cientos de personas para presenciar el concierto de música de banda, el calor, los apretones y la falta de espacio provocaron que alrededor de 30 asistentes comenzaran a sentirse mal y se desvanecieran.

Personal de auxilio tuvo que abrirse paso entre la multitud para sacar a las personas afectadas y llevarlas a zonas donde pudieran recibir atención.

Entre los asistentes que requirieron ayuda se encontraban varias mujeres, quienes tuvieron que ser auxiliadas para salir de la zona de mayor concentración debido a que no podían avanzar por sus propios medios.

La escena se repitió en diferentes puntos de la plaza mientras el resto de los asistentes continuaba con los festejos.

Pirotecnia lesiona a cuatro en Palenque

En Palenque, la celebración estuvo marcada por un incidente con fuegos artificiales. Durante el espectáculo de pirotecnia, algunos de los artificios terminaron alcanzando una zona cercana al público, provocando alarma entre quienes se encontraban reunidos para celebrar el Grito de Independencia.

Ante las detonaciones y el riesgo de resultar afectados, los asistentes comenzaron a buscar lugares para resguardarse y alejarse del área donde se desarrollaba el espectáculo. El incidente dejó cuatro personas lesionadas, quienes fueron atendidas por los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las personas presentaban lesiones provocadas por la pirotecnia y se encontraban estables. El momento generó preocupación entre las familias que acudieron a la celebración, particularmente por la cercanía entre los artificios y la zona donde se encontraba el público.

En Cintalapa, el fuego alcanzó adornos patrios

Mientras tanto, en Cintalapa, la pirotecnia también provocó otro incidente. La ubicación de los fuegos artificiales ocasionó que parte de los adornos patrios instalados en el centro de la ciudad comenzaran a incendiarse, generando momentos de tensión entre los asistentes.

Las llamas pudieron observarse en medio de la decoración tricolor colocada con motivo de las fiestas patrias. La situación fue atendida y controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

Así, mientras miles de chiapanecos salieron a las calles y plazas para celebrar el aniversario de la Independencia de México, los cuerpos de emergencia tuvieron que responder a diferentes situaciones provocadas por aglomeraciones y el uso de pirotecnia.

El saldo preliminar incluye 30 personas desvanecidas en Tuxtla Gutiérrez, cuatro lesionados por fuegos artificiales en Palenque y un incendio de adornos patrios en Cintalapa. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas relacionadas con estos incidentes.