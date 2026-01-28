Víctor Manuel Castro Cosío no entregó buenas cuentas en Baja California Sur en 2025

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío no entregó buenas cuentas a las familias de sus gobernados al finalizar el 2025.

El alza en los delitos como el feminicidio y la violencia intrafamiliar, problemáticas con las que cerró el año pasado de manera preocupante, evidencian la ausencia de políticas públicas efectivas que contribuyan a un mejor entorno familiar y entorno social.

El aumento en ambas conductas indebidas son resultado también del pobre desempeño del responsable de perseguir a los presuntos delincuentes en el estado, Antonio López Rodríguez, procurador general de justicia en Baja California Sur, quien recibe órdenes directas del gobernador Castro Cosío y que a menos de un año de haber sido designado en la responsabilidad enfrenta ya una denuncia por violencia de género por parte de una agente del ministerio público.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelaron que en el último año, Baja California Sur pasó del lugar 11 al 10 dentro del listado de entidades con mayor número de feminicidios.

Mientras la tasa nacional en ese delito es de 0.99 por cada 100 mil habitantes, en Baja California Sur se ubicó por encima de ella en 1.35 casos.

El informe de Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 presentado hace unos cuantos días por el gobierno federal, destacó que de enero a noviembre del año pasado en Baja California Sur se originaron 6 víctimas de feminicidio.

En el caso de violencia familiar, el mismo reporte indicó que en Baja California Sur de enero a noviembre del 2025 se registraron por cada 100 mil habitantes, 3 mil 18 agresiones, lo que representa un 333.83 por ciento por encima de la tasa nacional que es de 185.44 de casos.

Estos números colocan a Baja California Sur en el quinto lugar a nivel nacional respecto a los delitos de violencia familiar.

