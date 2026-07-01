Víctima de exdirector de Pemex aún no ratifica denuncia ante la Fiscalía de Morelos

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que María Felicia Jiménez, exesposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, aún no ha acudido a ratificar la denuncia por violencia familiar ante esa entidad. No obstante, ya rindió una declaración ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que podría agilizar las investigaciones mediante los mecanismos de colaboración entre ambas instituciones.

Blumenkron Escobar explicó:

“Ayer, o antier, iniciaron ellos una carpeta por la denuncia que presenta la señora y esto para nosotros es importante por la colaboración que existe. Si ella en esa declaración que rindió en la Ciudad de México refiere los hechos de aquí de Morelos, del video que sucedieron en Emiliano Zapata, vamos a tener esas diligencias nosotros para actuar en consecuencia”.

También informó que el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas de protección para la denunciante, con el fin de garantizar su seguridad durante su estancia en Morelos.

“Nosotros lo que tenemos que seguir es el tema de la violencia en contra de las mujeres, en este caso de la víctima, de la señora Felicia. Sí tuvimos contacto desde el principio, pero ella está en la Ciudad de México; como decía, el acompañamiento lo hace la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Fiscalía de la Ciudad. También es importante decirles que el Centro de Justicia para las Mujeres de Morelos otorgó las medidas de protección que requiera la víctima cuando esté en Morelos”, señaló el fiscal.

Blumenkron Escobar precisó que dichas medidas de protección serán activadas cuando la víctima las solicite.

La carpeta de investigación que el Centro de Justicia para las Mujeres inició de oficio el pasado 26 de junio, tras la difusión de un video con imágenes de presuntas agresiones contra María Felicia Jiménez, tiene por ahora ese material audiovisual como el único elemento incorporado a la investigación.