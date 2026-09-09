Vicente Jesús Hernández Abad se integra a la Junta de Gobierno de la UNAM

El Consejo Universitario de la UNAM eligió a Vicente Jesús Hernández Abad como nuevo integrante de la Junta de Gobierno, en sustitución de Alberto Ken Oyama Nakagawa, quien concluyó sus funciones por mandato de ley.

Hernández Abad es químico farmacéutico biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, donde fue director en dos periodos, secretario general y jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación.

Es profesor de Carrera Titular C de Tiempo Completo, con 28 años de antigüedad académica, investigador nacional nivel 1 y cuenta con 38 publicaciones en revistas indizadas. Ha dirigido o asesorado 139 tesis.

Su trabajo se ha concentrado en las ciencias farmacéuticas y el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas de liberación modificada, investigaciones que han derivado en cuatro solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

También ha participado como auditor e instructor de Buenas Prácticas de Fabricación Farmacéutica para la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la misma sesión, el Consejo Universitario aprobó conferir a Alberto Ken Oyama Nakagawa el grado de investigador emérito, en reconocimiento a más de 40 años de trayectoria académica y a sus aportaciones al estudio y conservación de la biodiversidad mexicana.

Trabajo Social se convierte en Facultad

El máximo órgano colegiado de la UNAM aprobó también transformar la Escuela Nacional de Trabajo Social en Facultad de Trabajo Social, con el objetivo de fortalecer su gestión institucional, formación, investigación y proyección nacional e internacional.

La transformación está vinculada con la creación del Doctorado en Trabajo Social, orientado a formar investigadores capaces de generar conocimiento original y de frontera para atender problemáticas sociales complejas.

El Consejo aprobó además transformar la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica en el Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio (CITE), con líneas de investigación en clima espacial, vulcanología, sismicidad, geotermia y geofísica ambiental, entre otras.

El nuevo centro también busca generar información estratégica para la gestión de riesgos naturales y la protección de infraestructura crítica.