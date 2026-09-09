Gobierno propone aumentar 4.2 por ciento el subsidio federal a la UNAM

El Gobierno federal propuso un incremento de 4.2 por ciento al subsidio que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con lo que los recursos pasarían de 53 mil 748 millones 541 mil 238 pesos asignados en 2026, a un monto total de 56 mil 005 millones 979 mil 970 pesos para el ejercicio 2027, lo que equivale a una diferencia a favor de poco más de 2 mil millones de pesos en el subsidio federal.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, consideró que la propuesta es favorable para la institución, al señalar que el aumento se encuentra por encima de la inflación esperada, que es de alrededor de 3 por ciento.

“Nos dan un punto por encima de la inflación, que era justo lo que nosotros pedíamos”, señaló.

El rector explicó que, con este incremento, además de mantener una política de racionalidad presupuestal y austeridad, la UNAM podrá cubrir los gastos del ejercicio y destinar recursos a la reposición de equipos y a la conclusión de obras que permanecen en construcción.

Entre los proyectos mencionó edificios de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) de Juriquilla, Mérida y Oaxaca.

“Con eso, más racionalidad presupuestal y austeridad, podemos sacar adelante no solamente los gastos del ejercicio, sino también hacer un esfuerzo por reponer equipos y por culminar algunas obras importantes”, afirmó.

Más matrícula

Cuestionado sobre si la propuesta presupuestal es congruente con el llamado del Gobierno federal para que las universidades públicas amplíen su oferta y reciban a un mayor número de estudiantes, Lomelí aseguró que la UNAM ha incrementado su matrícula de manera sostenida.

“Nosotros abrimos más lugares, pero la Universidad ha hecho un esfuerzo por ampliar la matrícula, no de estos años, sino desde que empezó el siglo”, afirmó.

Explicó que parte de esta estrategia se ha desarrollado mediante las ENES, con el objetivo de ampliar la presencia de la Universidad fuera del Valle de México y atender regiones del país donde existe una menor cobertura de educación superior, como Oaxaca.

“Yo creo que estamos en ese sentido de acuerdo de que hay que ampliar la matrícula a nivel nacional y la Universidad está haciendo ese esfuerzo”, sostuvo.

El incremento propuesto deberá formar parte del proceso presupuestario federal antes de convertirse en el monto definitivo que ejercerá la Universidad.