Suman 12 homicidios en Morelos entre martes y miércoles

Doce personas fueron asesinadas entre la mañana del martes y las primeras horas de este miércoles en distintos municipios de Morelos. Entre las víctimas se encuentran 10 hombres y dos mujeres.

Los casos ocurrieron en Emiliano Zapata, Jiutepec, Yautepec, Tepoztlán, Cuernavaca y Zacatepec.

El primer hecho se reportó poco después de las 06:00 horas del martes, en el Eje Metropolitano, a la altura del puente de La Vega, en la colonia Modesto Rangel, donde fueron localizados restos humanos correspondientes aparentemente a una pareja.

Más tarde, en Lomas de Jiutepec, un joven que viajaba en un automóvil rojo fue atacado a balazos sobre la calle Iztaccíhuatl.

Tras recibir los disparos perdió el control y chocó contra una unidad del transporte público. Aunque se mencionó un posible robo como línea de investigación, el móvil aún debe ser establecido.

En Oaxtepec, Yautepec, una pareja de aproximadamente 60 y 55 años fue encontrada sin vida en el fraccionamiento El Mirador, en la colonia Santa Rosa. Ambos presentaban lesiones y aparentes heridas por arma de fuego.

También en Yautepec, pero en San Carlos, un hombre de unos 35 años fue localizado muerto en un camino de terracería rumbo a El Caracol, con lesiones producidas aparentemente por disparos.

En Tepoztlán, dos cuerpos con quemaduras fueron encontrados alrededor de las 17:45 horas a un costado de una barranca en la calle Naranjo, colonia Lomas del Paraíso.

Mientras tanto, en Ejidos de Acapatzingo, Cuernavaca, un hombre de aproximadamente 50 años fue localizado muerto dentro de un predio, luego de que presuntamente fuera interceptado durante el robo de una camioneta que transportaba un caballo.

Durante la madrugada de este miércoles, dos hombres fueron encontrados sin vida en el libramiento Galeana-Tetelpa, en Zacatepec, cerca del campo experimental. Ambos presentaban heridas de bala.

Finalmente, a las 07:58 horas, un hombre fue asesinado en la calle Centenario de la colonia Carolina, en Cuernavaca, a la altura de la secundaria número 12. De acuerdo con los primeros reportes, habría sido atacado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

En los diferentes casos, la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para identificar a las víctimas, establecer los móviles y ubicar a los responsables.