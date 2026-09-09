Rescatan a lomitos atrapados en la corriente de un canal de Durango

Unos jóvenes que luchaban contra la corriente para lograr el rescate de unos perritos que habían caído a un canal y se encontraban en riesgo fueron auxiliados por la Policía Ambiental de Durango.

De acuerdo con el reporte, los seres sintientes se encontraban atrapados en el canal del Arroyo Seco.

Dos de los lomitos lograron salir por sus propios medios, mientras que otro quedó atorado entre la hierba.

Al ver lo sucedido, los elementos apoyaron a uno de los jóvenes a rescatar al canino, que afortunadamente no presentaba lesiones.

Finalmente, lo trasladaron a un sitio seguro, donde quedó bajo resguardo de las lluvias.

Los uniformados aplaudieron la acción de los jóvenes, quienes no fueron indiferentes y lograron el rescate de los canes.

El rescate cobra relevancia en medio de las precipitaciones registradas en la capital duranguense, las cuales han aumentado el caudal de los desagües y canales de la ciudad, representando un peligro constante para animales sin hogar que buscan refugio cerca de estas zonas.