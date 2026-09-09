UNAM no descarta sanciones a funcionarios por fallas en examen de ingreso

La Universidad Nacional no descarta que funcionarios puedan tener responsabilidad por las fallas del proceso de ingreso a licenciatura 2026. El rector señaló que serán las auditorías en curso las que determinen si existe responsabilidad atribuible a personas concretas.

“Eso lo determinarán las auditorías”, respondió al ser cuestionado sobre si podría haber un funcionario responsable por la crisis del examen.

Excélsior publicó la semana pasada que, hasta ese momento, la UNAM no tenía registrados procedimientos administrativos de responsabilidad contra funcionarios por las irregularidades del examen de ingreso 2026. La información fue obtenida mediante una solicitud de transparencia. Ahora, ante el Consejo Universitario, el rector dijo que las auditorías en curso serán las que determinen si existe responsabilidad atribuible a funcionarios.

El rector recordó que actualmente se realizan tres auditorías: una externa, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación; otra interna de la Universidad, dependiente del Patronato Universitario, y una auditoría tecnológica sobre la plataforma utilizada para el examen.

La declaración se da después de que integrantes del Consejo Universitario exigieron conocer la cadena de responsabilidades por las fallas del proceso y cuestionaron si habrá consecuencias para funcionarios.

El rector reiteró que la crisis fue multifactorial y que la Universidad ha reconocido sus fallas y la obligación de corregir aquello que no ha funcionado bien.

Durante la sesión del Consejo Universitario, también fue cuestionado sobre la salida de Patricia Dávila. El rector rechazó que se atribuya responsabilidad a la exfuncionaria por la crisis del examen y aclaró que no fue destituida ni removida, sino que presentó su renuncia.

Dijo que cualquier señalamiento de responsabilidad en su contra sería una conjetura que no se sostiene con la información disponible.

Por otra parte, el rector anunció que el informe íntegro de la Comisión Técnica será puesto a disposición pública, una vez que concluya la revisión de transparencia para determinar si es necesario testar datos personales. El abogado general estimó que estará disponible el próximo lunes.

La Universidad ya habilitó un micrositio que concentra la información del proceso, incluidos los contratos e instrumentos relacionados con la contratación de Territorium, así como el expediente del procedimiento de adjudicación.