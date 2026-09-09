Alumnos de secundaria corren para escapar de balacera en Mazatlán, Sinaloa

Alumnos de la Escuela Secundaria Federal 5 tuvieron que correr para resguardarse dentro de las aulas, después de un enfrentamiento entre sujetos armados en las inmediaciones al plantel, ubicado al sur de Mazatlán, Sinaloa.

La mayoría de los alumnos se encontraban en los jardines y áreas comunes a la hora del receso, cuando se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego.

Los menores comenzaron a correr hacia los salones, mientras algunos docentes les daban indicaciones.

El momento fue captado en video por personal de la propia institución educativa.

En las imágenes se pueden observar adolescentes corriendo por los patios al escuchar los balazos.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que se reportaron detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban a bordo de motocicletas, en las inmediaciones de la colonia Urías, muy cerca del plantel.

Después del reporte, elementos de las distintas corporaciones se trasladaron al sitio y realizaron algunos recorridos por los alrededores, descartando personas lesionadas durante este hecho.

Apenas unos días atrás, Mexicanos Primero Sinaloa presentó un informe sobre la cantidad de días sin clases en el ciclo escolar 2025-2026, logrando documentar que un 39.5 por ciento de los 105 días afectados, fue por razones de inseguridad o violencia.