SEGOB y CIDH acuerdan ruta de trabajo para dar seguimiento a recomendaciones prioritarias sobre desaparición de personas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual acordaron una ruta de trabajo para dar seguimiento a recomendaciones prioritarias en materia de desaparición de personas, atención a víctimas, búsqueda e identificación humana.

El encuentro, realizado en la biblioteca de la sede de Bucareli, dio continuidad a la reunión de mayo pasado, cuando la CIDH presentó su informe sobre desapariciones en México y formuló recomendaciones al Estado mexicano.

La ruta acordada contempla un mecanismo especial de seguimiento y busca fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación, identificación humana y atención a las familias mediante la coordinación entre autoridades federales y estatales, la asistencia técnica de la CIDH, el intercambio de información y la evaluación de resultados.

Excélsior

Por parte de la Secretaría de Gobernación participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo; la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, y la titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobyanne Ledesma Rivera.

También asistieron, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, y el director general de Derechos Humanos, así como integrantes de la delegación de la CIDH responsables del seguimiento al tema de desapariciones en México.

Aunque estas recomendaciones contarán con este mecanismo especial, también se dará seguimiento a las demás recomendaciones formuladas por la CIDH.

Gobernación también expuso los avances derivados de las reformas legales, el diálogo permanente con las buscadoras y sus familias, la identificación humana y los procesos de verdad, justicia y reparación.

También se reiteró que el tema de las desapariciones es una prioridad para la presidenta de México, para lo cual ha fortalecido las instituciones, mejorado los procesos y garantizado la atención a cada víctima.

Al final del encuentro, las delegaciones visitaron el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), donde revisaron la atención brindada en cada caso de desaparición y conocieron varios casos de éxito.