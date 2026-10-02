La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 2 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 2 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

7:51 Horas | Grupo de trabajo elaborará decreto para plataformas digitales; uno de los 4 heridos por ataque en Torreón está delicado

El grupo de trabajo recién anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trabajará en un decreto para la próxima semana para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción de contenidos y comentarios que inciten a la violencia, así como establecer un mecanismo de coordinación con autoridades competentes, adelantó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario federal detalló que como parte de las acciones para prevenir este tipo de acciones, también se fortalecerá el ABC de las emociones, además de que con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos con estas características con el objetivo de identificar patrones, amenazas creíbles y posibles llamados a cometer actos de violencia.

Al respecto de la agresión ocurrida ayer en una secundaria de Torreón, García Harfuch informó que de los cuatro heridos, entre ellos dos profesores, uno de ellos se encuentra en estado delicado debido a las heridas que los dos jóvenes le realizaron con los machetes que portaban.

Paramédicos de la Cruz Roja atienden el traslado de uno de los cuatro heridos, reportado como delicado, tras el ataque perpetrado en la Secundaria 13 de Torreón. Cuartoscuro

7:47 Horas | Sheinbaum conforma grupo de trabajo tras caso de agresión en escuela de Torreón

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó los hechos ocurridos ayer en la Escuela Secundaria General 13 en Torreón, Coahuila, donde dos jóvenes irrumpieron y mataron a una maestra e hirieron a cuatro personas, por lo que ante ello instruyó la creación de un grupo de trabajo coordinado por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, a fin de exigir a las plataformas digitales bajar contenido que incite a la violencia.

"El día de ayer ocurrió una situación muy lamentable en una escuela de Coahuila. Unos jóvenes que entraron a una escuela y atacaron a una maestra. Hay algunos episodios que se han presentado en el país, son 3 o 4.

"Estoy conformando un grupo de trabajo coordinado por la consejera jurídica en el que participan la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Transformación Digital. Estamos invitando a instituciones educativas y expertos y el primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, abuso o acoso. Prohibir que haya ese tipo de contenido en plataformas digitales", explicó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 2 de octubre: Video completo