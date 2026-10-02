Detienen en Zapopan a Miguel Ángel “N”, alias el “Sol”, ligado a huachicol

La Secretaría de Marina (Semar) informó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la dependencia, la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, además del análisis de información técnica y la coordinación entre distintas instituciones.

En estas acciones participaron la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las labores que permitieron ubicar y detener al hombre en el municipio jalisciense.

Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico , se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”, publicó la Semar en X.

La Semar señaló que Miguel Ángel “N” tenía vigente una orden de aprehensión relacionada con su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La dependencia federal aún no ha proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias específicas en las que se realizó la detención, ni informó sobre posibles aseguramientos u otras personas relacionadas con esta acción.

Tampoco se dieron a conocer en el comunicado más datos sobre la investigación o sobre las conductas específicas que se atribuyen al detenido, más allá de la probable participación señalada en la orden de aprehensión.

La Secretaría de Marina destacó que el resultado se obtuvo mediante la combinación de investigación, inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional con autoridades federales.

Finalmente, la Marina informó que seguirá dando a conocer los resultados de estas acciones, por lo que la información difundida hasta ahora corresponde únicamente a la detención de Miguel Ángel “N” y a los datos proporcionados oficialmente sobre la orden de aprehensión.

*mcam