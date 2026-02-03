¿Alguien ha visto a Andy?

*Todo el mundo daba por hecho que sólo esperaba que amainara la tormenta para reaparecer.

Reuniones vienen y reuniones van en la cúpula de Morena para definir acciones del proceso electoral del próximo año y por ningún lado se ha visto al secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, quien, se supone, encabezará la operación guinda.

Si bien el hijo del expresidente López Obrador bajó su perfil, luego de la zarandeada que le pusieron por sus suntuosas vacaciones en hoteles de cinco estrellas en Japón, todo el mundo daba por hecho que sólo esperaba que amainara la tormenta para reaparecer.

Y, efectivamente, el 19 de enero se le vio entrar a Palacio Nacional en compañía de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, a una cita que Claudia Sheinbaum convocó para hablar de temas del partido.

Testigos afirman que fue una reunión tensa y que acabó muy mal entre Sheinbaum y López Beltrán, lo cual coincide con las ausencias del hijo de Andrés Manuel en las reuniones de planeación, luego de que la mandataria decidiera tomar el proceso en sus manos.

El fin de semana del 23 al 25 de enero, Alcalde reunió tres días en Oaxtepec a los cien alcaldes morenistas de las ciudades más pobladas del país, con el pretexto de integrarlos a la Escuela de Municipalidad de Morena; lo cierto es que se habló de elecciones.

Bueno, hasta Clara Brugada y Margarita González Sarabia llegaron; de Andy ni sus luces. Igual ocurrió en las reuniones plenarias de diputados y senadores, donde tampoco se le vio.

Y para acabarla de amolar, en su intento por justificar que lo corrieron como líder del Senado, Adán Augusto López aseguró que él pidió irse para hacerse cargo de la operación en la Cuarta Circunscripción, que abarca Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala ¡y la CDMX!

¿Pues qué no era López Beltrán el que dirigiría la orquesta, sobre todo por su interés manifiesto en ser jefe de Gobierno en 2030? Incluso había declarado que, aunque es tabasqueño, todo lo que es se lo debe a la Ciudad de México y que aquí se quedaría.

El mismo día que él y Alcalde visitaron a Claudia, la Presienta recibió por otra puerta a Adán Augusto y a Ricardo Monreal para hablar de la reforma electoral que tendrían que hacer transitar en el Congreso.

Algunos analistas afirman que, tras el encontronazo con Sheinbaum, Andy acudió a su padre, quien le habría recomendado refugiarse en Tabasco, buscar una diputación y de ahí relanzar su carrera.

Qué coincidencia que, después de aquel encuentro, Andy no aparezca y Adán desaparezca, aunque diga que tomará la operación en el centro del país.

Por más que muchos quieran negarlo, todo indica que el hijo de López Obrador está más borrado que la dichosa vacuna Patria.

CENTAVITOS

Y será El Sereno, como decían los abuelos, pero el caso es que a Víctor Hugo Lobo Rodríguez le regresarán la curul que había tenido que dejar hace quince días en el Congreso de la Ciudad de México, luego de que un despistado —o cilindreado— Gerardo González había pedido a la Mesa Directiva de Donceles retomar la curul, de la cual se separó desde septiembre de 2024. Al parecer ambos se pusieron de acuerdo, pero fue muy extraño que quien encabezara el reencuentro haya sido el alcalde de GAM, Janecarlo Lozano, quien, se supone, no tenía vela en el entierro, pues incluso siempre negó haber estado detrás de la ruptura. Más extraño porque los diputados no son de su corral. ¿Por qué Janecarlo tuvo que salir a dar una solución? ¿Acaso alguien le apostaba a la anarquía en su demarcación? ¿Cómo se lee su foto con el equipo de Víctor Hugo Lobo padre?