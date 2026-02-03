Puebla impulsa el deporte rumbo al Mundial 2026

A unos meses de que arranque el Mundial de Futbol, el gobierno de Puebla busca aprovechar el furor para acercar el deporte a la población, así como fomentar la cultura y la reconstrucción del tejido social.

Como parte de este proyecto, el gobernador, Alejandro Armenta, busca impulsar la Estrategia Mundial Social México 2026, del gobierno federal, para recuperar la paz comunitaria.

“El deporte es una política de Estado, razón por la cual se cuenta con una Secretaría de Deporte y Juventud, así como con la Universidad del Deporte”, por lo que se va a garantizar que todas las dependencias trabajen de manera coordinada y sistémica.

Para el gobierno local, la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad estratégica para proyectar a la entidad a nivel nacional e internacional, al mostrar su riqueza cultural y turística

Como parte de la estrategia se convocó a representantes de disciplinas como básquetbol, voleibol, boxeo y tenis a formalizar su desarrollo en la Universidad del Deporte.

El plan de acción estatal, ejecutado en conjunto con las secretarías de Bienestar y Deporte, divide la atención en tres niveles de impacto ciudadano como lo es el “deporte masivo con las ligas, deporte escolar con educación y de alto rendimiento para trascender en el deporte profesional".

Sobre el tema, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, destacó que la suma de Puebla a la iniciativa Mundial Social México 2026 permite que las dependencias pongan en marcha programas que "contribuyen a la unión, paz social, recuperación de espacios, vida saludable y entornos habitables".