En Veracruz, escuelas retoman el uso de cubrebocas ante casos de sarampión

Sin que exista una disposición oficial estatal, diversas escuelas de Veracruz han determinado retomar de manera preventiva el uso obligatorio del cubrebocas, ante la confirmación de al menos 15 casos de sarampión y el alto nivel de contagio del virus.

A partir de esta semana, directivos y supervisiones escolares de distintos municipios solicitaron a madres y padres de familia que los alumnos acudan a clases portando mascarilla de forma permanente, además de reforzar medidas básicas de higiene.

Planteles aplican medidas preventivas sin orden oficial

La decisión fue tomada de manera interna por algunas comunidades escolares, sin que hasta el momento exista un lineamiento general emitido por autoridades educativas estatales.

Uno de los planteles que adoptó esta medida es la Telesecundaria anexa a la Escuela Normal Veracruzana, donde docentes entregaron una circular a los tutores para informar sobre el reforzamiento de protocolos sanitarios.

Como parte de estas acciones, los planteles retomaron los filtros sanitarios desde el acceso, con revisión de síntomas visibles y cuestionarios breves para detectar posibles casos entre el alumnado.

El primer filtro debe estar en el hogar. Es un ejercicio de corresponsabilidad para proteger a toda la comunidad estudiantil”, indicaron autoridades educativas locales en el comunicado dirigido a padres de familia.

Además, la instrucción a madres y padres es que los menores no asistan a clases si presentan fiebre, ojos llorosos, tos seca o escurrimiento nasal, y que reciban atención médica de forma inmediata para descartar contagio.

Córdoba refuerza uso de cubrebocas tras caso confirmado

En el municipio de Córdoba, la Jurisdicción Sanitaria número 6 instruyó a las escuelas a extremar precauciones y establecer el uso obligatorio del cubrebocas, luego de que se confirmara un caso positivo de sarampión.

El virus se transmite con facilidad a través de gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar, por lo que los entornos escolares son considerados puntos de vigilancia prioritaria.

Además del uso de cubrebocas, los centros escolares iniciaron jornadas de vacunación. Los padres de familia fueron notificados de que deberán presentar la cartilla nacional de vacunación, ya que los estudiantes recibirán las dosis correspondientes dentro de los propios planteles.

José Reveriano Marín Hernández, dirigente de la Sección 56 del SNTE, informó que de manera oficial no se les ha comunicado una disposición uniforme sobre estas medidas, aunque reconoció que algunos planteles las aplican como acción preventiva.

¿Cómo prevenir el sarampión?

Autoridades sanitarias recomiendan mantener actualizada la cartilla nacional de vacunación, ya que la vacuna triple viral es la principal medida de prevención.

También se sugiere reforzar el lavado de manos, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, evitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios y permanecer en casa ante cualquier signo compatible con la enfermedad.

