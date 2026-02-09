Incendio en corralón calcina más de 30 autos

Un incendio de gran intensidad arrasó con un depósito de autos ubicado en la colonia Ciudad de los Niños del municipio de Tizayuca, Hidalgo, dejando como saldo más de 30 vehículos completamente calcinados y cuantiosos daños materiales.

El siniestro se registró dentro de un corralón operado por una empresa de grúas, donde las llamas se propagaron con rapidez y generaron una espesa nube de humo negro visible desde distintas zonas del municipio.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Tizayuca atendieron la emergencia Foto: Especial

La magnitud del incendio causó alarma entre los habitantes, quienes alertaron a las autoridades y difundieron imágenes del hecho en redes sociales.

De acuerdo con información oficial, además de los vehículos destruidos, tres cajas de tráiler también resultaron severamente dañadas por el incendio en el corralón.

Elementos de Protección Civil estatal y del Cuerpo de Bomberos de Tizayuca trabajaron durante más de tres horas para controlar el fuego y evitar que alcanzara viviendas cercanas.

Para reforzar las labores de atención, se sumaron corporaciones de emergencia de Zapotlán y Pachuca, conformando un operativo con más de 30 bomberos.

Las autoridades de Hidalgo confirmaron que no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Hasta el momento, las causas del incendio permanecen bajo investigación y no se descarta que haya sido provocado, por lo que se llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Autos calcinados tras el incendio Foto: Especial

Hidalgo arranca operativo por incendios forestales

En Hidalgo se activó un dispositivo de atención y combate a incendios forestales luego de que, en los primeros días del periodo de mayor riesgo, se contabilizaran al menos nueve conflagraciones en distintas regiones de la entidad, una de ellas con consecuencias fatales.

El despliegue comenzó este miércoles e involucra a brigadas federales y estatales especializadas, así como a cuerpos de bomberos y unidades de Protección Civil de los 84 municipios hidalguenses, quienes trabajan de manera coordinada para contener y sofocar los incendios activos.

JCS