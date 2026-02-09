Con el objetivo de impulsar la formación integral de niñas y niños a través del deporte y la educación en valores, dio inicio en Jalisco el Educational Football Program, un modelo internacional desarrollado de manera conjunta por el Gobierno del Estado, la Fundación Real Madrid y True Sports, socio oficial de la fundación en México.

En una primera etapa, el programa beneficiará a 250 niñas y niños de entre 11 y 15 años, con la meta de alcanzar a 700 participantes antes de que concluya el año. La iniciativa no contempla visorias ni detección de talento deportivo, ya que su enfoque principal es el desarrollo humano, social y educativo de las y los participantes.

Arranca en Jalisco el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que este proyecto trasciende lo deportivo, al promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el compañerismo y el sentido social.

La parte más importante no solo es la deportiva, sino los valores de la Fundación Real Madrid. A través del fútbol buscamos formar a niñas y niños de bien, con disciplina y sentido social”, afirmó.

El mandatario estatal anunció que el programa tendrá una expansión a otras regiones de Jalisco y destacó la inclusión de un grupo especial para niñas y niños con Síndrome de Down, que iniciará con 20 participantes entrenando en las instalaciones del CODE Paradero.

