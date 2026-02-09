Arranca en Jalisco el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid
El programa beneficiará a 250 niñas y niños de entre 11 y 15 años, con la meta de alcanzar a 700 participantes antes de que concluya el año.
Con el objetivo de impulsar la formación integral de niñas y niños a través del deporte y la educación en valores, dio inicio en Jalisco el Educational Football Program, un modelo internacional desarrollado de manera conjunta por el Gobierno del Estado, la Fundación Real Madrid y True Sports, socio oficial de la fundación en México.
En una primera etapa, el programa beneficiará a 250 niñas y niños de entre 11 y 15 años, con la meta de alcanzar a 700 participantes antes de que concluya el año. La iniciativa no contempla visorias ni detección de talento deportivo, ya que su enfoque principal es el desarrollo humano, social y educativo de las y los participantes.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que este proyecto trasciende lo deportivo, al promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el compañerismo y el sentido social.
La parte más importante no solo es la deportiva, sino los valores de la Fundación Real Madrid. A través del fútbol buscamos formar a niñas y niños de bien, con disciplina y sentido social”, afirmó.
El mandatario estatal anunció que el programa tendrá una expansión a otras regiones de Jalisco y destacó la inclusión de un grupo especial para niñas y niños con Síndrome de Down, que iniciará con 20 participantes entrenando en las instalaciones del CODE Paradero.
