Clima en México este 10 de febrero de 2026: Continuarán nevadas y lluvias en estos estados 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este martes 10 de febrero de 2026.

La vaguada en altura y la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se desplazarán sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical, generarán ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del territorio nacional.

Simultáneamente, se mantendrá la probabilidad de nevadas en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

A su vez, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas vespertinas sobre gran parte de México. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 10 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Heladas en México Foto: Emmanuel Rincón

Clima en la CDMX y Edomex: heladas por la mañana y ambiente cálido en la tarde

En el Valle de México se prevé hoy 10 de febrero de 2026 cielo despejado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y Edomex.

La temperatura mínima en la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS