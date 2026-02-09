Matan a sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, en Culiacán

Sergio Rodolfo Cázares Zambada, identificado como sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, fue localizado sin vida en la cajuela de una camioneta abandonada por la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de la ciudad.

La unidad fue encontrada el domingo por la noche, frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero el cuerpo permanecía sin identificar.

Al concluir las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, a donde acudieron algunos de sus familiares a identificarlo, estableciendo su parentesco con uno de los exlíderes del Cártel de Sinaloa.

Cázares Zambada de 41 años de edad, era hijo de Águeda Zambada García, hermana de “El Mayo”, a quien ya habían querido asesinar en 2017, afuera de un centro nocturno en la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

Además, en abril de 2012, fue detenido junto a su primo, Omar Ismael Zambada Apodaca, hijo de Jesús “El Rey” Zambada, en Tijuana, Baja California. Ambos fueron detenidos por elementos del Ejército, y acusado de delincuencia organizada. Hasta el momento, las autoridades locales no han dado a conocer las causas de su muerte, y tampoco se han pronunciado al respecto.

Golpe al narco en Culiacán

Por Joseph Na’a

El pasado mes de enero, un operativo de alto impacto encabezado por el Grupo Interinstitucional de Seguridad derivó en el aseguramiento de fusiles, un lanzagranadas, cartuchos, equipo táctico y vehículos blindados dentro de un fraccionamiento residencial de Culiacán, Sinaloa, evidenciando el nivel de organización y capacidad logística de grupos delictivos que operan en zonas urbanas.

Las acciones se realizaron tras el cumplimiento de dos Órdenes Técnicas de Investigación (OTI) y contaron con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con información oficial, el despliegue de seguridad tuvo como antecedente un evento de riesgo ocurrido el pasado 10 de enero, cuando autoridades recibieron reportes ciudadanos sobre actos de vandalismo en diversos domicilios del fraccionamiento Gran Canaria, una zona habitacional de carácter residencial.

Tras el aviso, las fuerzas de seguridad activaron un operativo en el área y detectaron que un grupo delictivo abandonó vehículos, armamento y equipo táctico, presuntamente luego de cometer los daños a las viviendas y huir del lugar.

Durante un recorrido exhaustivo para ubicar a los responsables, los elementos de seguridad identificaron dos inmuebles con daños visibles en las puertas de acceso. Al observar desde el exterior objetos constitutivos de delito, se dio aviso inmediato a la FGR, que solicitó las órdenes correspondientes para el aseguramiento formal de los indicios.

