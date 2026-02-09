Escuela en Veracruz cierra definitivamente por amenazas del crimen

Una escuela privada del municipio de Acayucan, en Veracruz, anunció el término anticipado de su ciclo escolar y el cierre de sus instalaciones ante las amenazas que ha recibido por parte de la delincuencia organizada.

De acuerdo con los padres de familia, la institución educativa Luisa María Flores Valencia, que se ubica en la colonia Cruz Verde, cerró definitivamente sus puertas y los profesores lo anunciaron en una reunión, en donde les expusieron que fue por el tipo de amenazas que recibieron y que comprometían la seguridad de sus hijos.

Según lo señalado, los criminales exigen “cuotas” o cobro de piso a la dirección del plantel, donde operaban una primaria y un preescolar.

Los padres de familia señalaron que uno de los puntos que abordaron en la reunión indica que desde meses atrás, el personal administrativo y docente comenzó a ser víctima constante de intimidación.

Por el temor a ser víctima de algún daño, algunos renunciaron y esto mermó la tranquilidad de los que continuaban en labores.

Acusaron que las amenazas no cesaron y el temor a un atentado provocó que los directivos ofrecieran colocar a los menores en otras instituciones educativas, sin embargo, los padres de familia expresaron su malestar ante un hecho que consideran inédito en esta demarcación.

Profesores acusan inseguridad en zonas serranas

En tanto, alrededor de 15 profesores pertenecientes a la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han solicitado apoyo en los últimos meses debido a situaciones de inseguridad registradas en distintas regiones de la entidad veracruzana, principalmente en la zona serrana, confirmó la dirigencia sindical.

Los reportes provienen sobre todo de las regiones de Zongolica, la Sierra de Huayacocotla y la Sierra de Álamo, donde los caminos complicados y la falta de vigilancia incrementan la vulnerabilidad de los trabajadores de la educación durante sus traslados.

Reveriano Martín Hernández, dirigente de la sección 56 explicó que los incidentes más frecuentes incluyen robos, amenazas y extorsiones, especialmente en temporada decembrina, cuando los docentes reciben prestaciones adicionales. En varios casos, los trabajadores han sido despojados de carteras, teléfonos y otras pertenencias mientras se dirigían a sus centros escolares.

Ante cada reporte, la Sección 56 activa un protocolo inmediato de protección, que consiste en resguardar al docente en la supervisión escolar, coordinar con autoridades educativas y, de ser necesario, gestionar un cambio de adscripción para evitar que el trabajador regrese a un entorno de riesgo.

La seguridad de nuestros compañeros es prioritaria. No podemos exponerlos. Cada caso se atiende de inmediato y se busca una solución que garantice su integridad”, afirmó el dirigente.

El sindicato reiteró su llamado a las autoridades estatales y municipales para fortalecer la vigilancia en caminos rurales y zonas escolares, a fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el personal docente que labora en comunidades apartadas.

