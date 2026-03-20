En Veracruz, desarman a Policía de Olutla tras asesinato de mando

Autoridades de seguridad de Veracruz desarmaron a la Policía Municipal de Oluta luego de que fueron detectadas anomalías en la portación de armas, certificación de personal y condiciones de resguardo del arsenal.

El operativo se registró un día después del homicidio del primer comandante, Agustín Casimiro Hernández, quien al momento del ataque ocurrido en el tramo Oluta-Texistepec, viajaba con armamento aparentemente de manera indebida.

Por eso durante el operativo realizado en la comandancia municipal, autoridades estatales en coordinación con el Ejército Mexicano llevaron a cabo una revisión del estado de fuerza, documentación oficial y armamento asignado a la corporación.

Un reporte oficial indica que de las irregularidades detectadas encontraron policías sin la acreditación necesaria para la expedición de credenciales de portación de armas, así como incumplimientos relacionados con la licencia oficial colectiva, que es un requisito indispensable para el uso legal del armamento.

El documento también destaca que las condiciones para el resguardo seguro de las armas eran inadecuadas y por eso procedieron al retiro total del arsenal, el cual quedó bajo el resguardo de las autoridades estatales.

Mientras el Ayuntamiento regulariza la situación administrativa y certifica a sus elementos, la seguridad en Oluta quedó temporalmente a cargo de fuerzas estatales.

Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre el asesinato del comandante de la policía municipal, quien, de acuerdo con lo informado, había recibido amenazas previamente a su ejecución en la región del Corredor Transístmico.

Mando, asesinado cuando iba a la comandancia

Casimiro Hernández viajaba en motocicleta rumbo a la comandancia municipal cuando fue interceptado por hombres armados, que lo atacaron a balazos.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego de manera directa y huyeron de inmediato. No se registró enfrentamiento ni persecución posterior.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Policía Municipal y Policía Ministerial acordonaron la zona y realizaron un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento se reporten detenciones. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por homicidio doloso.

RLO