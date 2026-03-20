Oaxaca con buenas expectativas educativas

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que Oaxaca ha recibido una inversión histórica por 23 mil millones de pesos para el sector educativo.

Señaló que durante 2025, más de 635 mil estudiantes de todos los niveles educativos en Oaxaca recibieron la Beca Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con una inversión superior a cinco mil 964 millones de pesos.

Expuso que la cobertura de apoyos continuará ampliándose con la incorporación de más de 185 mil nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina en nivel primaria, lo que permitirá alcanzar una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos en becas durante 2025 y 2026, beneficiando a más de 821 mil estudiantes en la entidad.

Comentó que 688 mil 484 estudiantes han recibido recursos para la adquisición de uniformes escolares, con una inversión de más de 836 millones de pesos.

A la fecha se han invertido más de 706 millones de pesos en mobiliario escolar, beneficiando a miles de aulas con la entrega de sillas, mesas y pizarrones. A ello se suma la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores, con una inversión superior a 749 millones de pesos.

El funcionario detalló que tan sólo en 2026 se contempla la construcción de 26 nuevos planteles Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y la ampliación de dos más, con una inversión aproximada de 485 millones de pesos.

Destacó el incremento salarial del 10 por ciento decretado por la jefa del Ejecutivo Federal, que, en el caso de Oaxaca, representó cerca de tres mil millones de pesos adicionales, impactando de manera directa en el bienestar de los docentes.

Por primera vez en casi dos décadas se modificaron las condiciones de jubilación establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.

Se han concretado más de seis mil 702 movimientos de basificación, recategorización y contratación, así como mil 761 trámites administrativos en 2026.

Delgado Carrillo subrayó que para atender nuevas necesidades del sector educativo en la entidad, se contempla una inversión adicional de hasta 800 millones de pesos provenientes de la Federación.

Resaltó que a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), se atiende un total de 13 mil 463 planteles de Educación Básica y por primera vez de Media Superior, lo que representa prácticamente la cobertura total de estos niveles, mediante una inversión de tres mil 676 millones de pesos, administrados directamente por los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) integrados por madres, padres y familias.

También refrendó su política de diálogo permanente, respetuoso y constructivo con el magisterio nacional, en línea con el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la educación pública en beneficio de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Mencionó que el diálogo con los docentes es una prioridad para avanzar en la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), garantizar el derecho a la educación y mejorar las condiciones laborales del personal educativo en todo el país. “Compartimos objetivos comunes con el magisterio: que ninguna niña, niño o joven se quede sin estudiar, fortalecer la educación pública y dignificar la labor docente”, enfatizó.

Incluso celebró que en el caso del estado de Oaxaca, donde se lleva a cabo una inversión histórica superior a los 23 mil millones de pesos, es destinada al fortalecimiento integral del sistema educativo estatal, con resultados concretos en infraestructura, apoyos sociales, equipamiento y reconocimiento al magisterio.

En Educación Media Superior, informó que mediante el impulso al Bachillerato Nacional, se construyen y amplían planteles para garantizar que ningún oaxaqueño se quede sin acceso a este nivel educativo.

Aplaudió que a los trabajadores de la educación se les permite acceder a una jubilación, en el caso de las mujeres, a los 53 años y, en el de los hombres, a los 55, a partir de 2034.

También, y en reconocimiento a quienes han dedicado su vida al servicio educativo, 14 mil 050 jubilados en Oaxaca recibieron el pago de prima de antigüedad, con una inversión superior a 210 millones de pesos.