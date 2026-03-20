Chuck Norris fallece a los 86 años: las películas que marcaron generaciones

La leyenda del cine de acción, Chuck Norris, falleció a los 86 años, dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento y en el mundo de las artes marciales.

Esta noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales. En el comunicado señalaron que prefieren mantener en privado las circunstancias de su muerte, pero compartieron que el actor estuvo acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos, resaltando el fuerte vínculo familiar que siempre los caracterizó.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, expresó el mensaje.

Lejos de su carrera en la pantalla, Norris también será recordado por su papel como padre y esposo. Sin embargo, su legado en el cine de acción y sus habilidades en las artes marciales lo convirtieron en un referente para varias generaciones. Por ello, aquí te contamos cuáles fueron algunas de sus películas más importantes.

¿Cuál es la película más exitosa de Chuck Norris?

Aunque Chuck Norris participó en numerosos proyectos que se volvieron favoritos entre los amantes del cine de acción, uno de los filmes que marcó un antes y un después en su carrera fue El Furor del Dragón.

La película, dirigida y protagonizada por Bruce Lee en 1972, presentó a Norris en el papel de Colt, un karateca estadounidense contratado para enfrentarse al personaje de Lee. El duelo final entre ambos se convirtió en una de las escenas de combate más recordadas del cine de artes marciales y ayudó a consolidar su fama internacional.

Chuck Norris peliculas

El legado cinematográfico del actor es amplio. Tras su salto a la fama, protagonizó varios filmes que se convirtieron en clásicos del género de acción. Aquí te dejamos algunos de los más destacados.

Missing in Action (1984)

En esta película de acción de una hora y 41 minutos, Norris interpretó al coronel James Braddock, un militar que regresa a Vietnam con la misión de rescatar a prisioneros de guerra estadounidenses.

El filme fue tan popular que dio origen a una trilogía que consolidó aún más al actor como un ícono del cine de acción. Aunque no obtuvo grandes premios, fue un éxito comercial y muy bien recibida por el público.

Delta Force (1986)

En esta cinta de acción y aventura, el actor dio vida al mayor Scott McCoy, líder de una unidad de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos.

La historia sigue a un grupo de soldados que deben enfrentarse a terroristas para rescatar a los pasajeros de un avión secuestrado. Con el paso del tiempo, esta película se convirtió en un clásico del género en los años ochenta.

Código de silencio (Code of Silence, 1985)

Este thriller de acción presentó a Norris como Eddie Cusack, un policía de Chicago que lucha contra el crimen organizado y la corrupción dentro de su propio departamento.

La película destacó por sus escenas de acción y artes marciales, elementos que el público siempre disfrutó del actor, convirtiéndola en otro éxito comercial.

Los Indestructibles (2012)

Años después, Norris sorprendió al público con su aparición en esta película de acción protagonizada por varias estrellas del género. En el filme interpretó a Booker, apodado “The Lone Wolf” (El Lobo Solitario), un personaje que ayuda a un equipo de mercenarios en una peligrosa misión.

Tras este proyecto, el actor decidió tomarse una pausa del cine para dedicar más tiempo a su familia.

Agent Recon (2024)

Una de sus participaciones más recientes fue en esta película de ciencia ficción y acción con duración de una hora y 25 minutos.

En la historia, Norris interpretó a Alistair, miembro de un equipo de seguridad que se enfrenta a amenazas extraterrestres, recordando al público sus icónicas habilidades en combate.

Zombie Plane (2026)

Esta película de acción y comedia será uno de los últimos proyectos del actor. La cinta, protagonizada por Norris junto al rapero Vanilla Ice y la actriz Sophie Monk, fue presentada en 2023 y se espera su estreno en 2026.

En esta ocasión, el actor se interpreta a sí mismo en una historia que mezcla acción, humor y situaciones extravagantes.

Sin duda, Chuck Norris fue una de las grandes leyendas del cine de acción. Su disciplina en las artes marciales, su presencia en pantalla y sus icónicas películas marcaron a varias generaciones, dejando un legado que seguirá vivo entre los fans del género.