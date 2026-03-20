De El rey a Me canse de rogarle

Gallardos y bien templados, los mariachis, llegados desde el inspirador occidente insuflados por Xochiquetzal y Euterpe, tienen la gracia de saber entonar los pesares y las alegrías de este México tan resbaladizo. Iniciaron por las tierras de Jalisco, Nayarit, Michoacán y pronto enraízan en todo el país.

Ya no cantan con brío y enjundia esa canción que fascina a los ególatras, El rey. Desde hace días, tocan bajito un lamento desesperado: Me cansé de rogarle(s) y gritan a los cuatro vientos como Joan Baez: “No nos moverán” (del poder). Sin el apoyo de los compadres heredados, los chambeadores y los enverdecidos, los oscuros perdieron su propósito sin vergüenza. Si sus labios se abrieron, fue pa’ decirles, que se arrepentirán.

Serena y mustia, anunció Plan B. No podían despreciarla, era el último intento de seguir cambiando la Constitución a capricho de aquél que se fue para no volver. Sí, quien los ató a la caravana interminable de engaños y truculencias que festejaban hasta ese momento crucial. Ante el chantaje y la confusión, alguien dijo, como Diógenes de Sinope, “yo muerdo a mis amigos para salvarlos”.

Muy cerca de esa zona occidental, en el Bajío, José Alfredo interpretó la desazón y el desaliento: “La vida no vale nada/ Comienza siempre llorando/ Y así llorando se acaba/ Por eso es que en este mundo/ La vida no vale nada”. Lo que Save the Children documenta y Fabiola Guarneros narra en Excélsior, es una dolorosa, silenciosa e inmensa tragedia.

Como dice Joaquín Sabina: “Que no se ocupe de (pequeñines) el desamparo”. En este país se han suicidado en los últimos años, muchas niñas y niños de entre 10 y 14 años. El doble de la última década. ¿Habrá peor manera de gritar la desesperación? Tragedia sigilosa que avanza y destruye. ¿Bienestar? El presupuesto para ellas y ellos es inferior al de 2015 ¿Por no votar?

Las adolescencias también están tomando esa drástica decisión ante la indiferencia e incomprensión. José Martí: “Se entró de tarde en el río/ la sacó muerta el doctor/ dicen que murió de frío/ yo sé que murió de amor”. “Adiós padres: lo siento, pero me voy porque no me quieren” (cartas.postumas pdf). ¿Orfandad, violencia, violaciones, soledad, acoso? Esta desgracia se concentra en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Guerrero.

Cerca de 35 mil niñas, niños y adolescentes podrían estar siendo utilizados por el crimen organizado y 9 de cada 10 de ellos son asesinados por esas organizaciones. Las transferencias NO (así en mayúsculas) resuelven la desesperación infantil.

¿La preocupación del “pueblo” es el Plan B? ¿Eso será “consuelo de los que sufren” o sólo de quien controla el dinero, y se cree “adoración de la gente”? Será porque “vienen de un mundo raro, donde no existe el dolor y que nunca han llorado”.

Quien está escondido pide apoyo para Cuba, con zancadilla incluida a su sucesora. ¿No tiene límite su cinismo? La indiferencia hacia las madres buscadoras, la muerte de tantas personas por el narcotráfico, los miles de familias cuyos integrantes están en la cárcel por la infame “prisión preventiva oficiosa”, y otros eventos no le causan dolor ni lo mueven a actuar. ¿Humanismo?

¿Por qué no les pide a quienes encumbró y exhiben fortunas repulsivas: sus hijos y sus cómplices, sus empoderados hermanos, sus secuaces en puestos directivos, sus falsos empresarios, los huachicoleros y La Barredora? Indignante.

Funámbula, ella sigue en la cuerda floja. Los mariachis callaron. Con su fría cabeza, promovió su plan. No podían despreciarla, era el último intento por sostener el negocio. Plan Viva YO. ¿Y el federalismo? ¿Un cabildo pequeño y barato podrá aliviar la angustia infantil? Ya estaba escrito que aquella noche perdiera credibilidad. Peor. Ni el que se fue ni ella podrán disipar la densa niebla que envuelve su desprestigio.