Donald Trump descarta un alto el fuego con Irán y amenaza con nuevas operaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este viernes un acuerdo de alto el fuego con Irán, al considerar que Washington lleva ventaja en la guerra que ya cumple tres semanas. “No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, declaró en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, es la “victoria total”. “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes”, añadió, subrayando que la ofensiva ha debilitado de manera significativa las capacidades militares iraníes.

Críticas a la OTAN

Trump volvió a cargar contra sus aliados de la OTAN, a quienes calificó de “cobardes” por no participar en el esfuerzo para liberar el estrecho de Ormuz. En su plataforma Truth Social, escribió:

Sin Estados Unidos, LA OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL. No quisieron sumarse a la batalla para detener a un Irán dotado del arma nuclear. Ahora que la batalla militar está GANADA, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz. ¡COBARDES, LO RECORDAREMOS!”

En un acto previo con cadetes de la Marina, insistió: “Ninguna fuerza en la tierra puede derrotar a los marinos estadounidenses ni al ejército estadounidense”.

Posible operación terrestre

Aunque en ocasiones ha prometido una salida cercana del conflicto, Trump también ha señalado que el ejército estadounidense no tiene prisa por concluirlo. Las últimas señales apuntan a una prolongación de la guerra. Medios estadounidenses informaron que el ejército desplegará tropas adicionales en Oriente Medio, pertenecientes al cuerpo de Marines, lo que podría anticipar una operación terrestre.

Según Axios, la administración Trump contempla apoderarse de la isla de Jark, desde donde sale alrededor del 90 % de las exportaciones de crudo de Irán, con el fin de obligar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que el ejército estadounidense puede “neutralizar” la isla “en cualquier momento si el presidente da la orden”.

La semana pasada ya se había anunciado otro despliegue en Oriente Medio de tres buques y 2,500 Marines provenientes de Japón, lo que refuerza la hipótesis de una ofensiva terrestre más amplia.

Bases militares y aliados

Trump consideró justificado retirar las bases militares de España y otros países de la OTAN que, según él, no colaboran en la seguridad del estrecho de Ormuz. Además, señaló que sería positivo que países como China se involucraran en la protección de la ruta, recordando que entre el 32 % y el 33 % de las importaciones de petróleo de la República Popular China provienen de esa región.

Según sus palabras, si Estados Unidos logra el control absoluto del estrecho, China se encontraría en una situación crítica.

Sería bueno que los países, incluyendo China... sería bueno que esos países se involucraran. ¿Tienen sentido estas afirmaciones? ¡Sí! China depende en gran medida del estrecho; aproximadamente entre el 32% y el 33% de las importaciones de petróleo de la región tienen como destino la República Popular China. Existe otro problema: si Estados Unidos, por sí solo, logra obtener el control absoluto, China sin duda se encontrará en una situación terrible”

Con información de AFP.