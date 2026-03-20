Casi 30 mil mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar en Quintana Roo

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.— La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que cerca de 30 mil mujeres en Quintana Roo ya son beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, programa federal dirigido a personas de entre 60 y 64 años.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la funcionaria explicó que este apoyo reconoce el trabajo realizado por mujeres que han sostenido a sus familias y contribuido al desarrollo de sus comunidades.

Detalló que a nivel nacional alrededor de tres millones de mujeres se encuentran registradas y reciben tres mil 100 pesos bimestrales, los cuales son entregados de manera directa y sin intermediarios mediante la Tarjeta del Bienestar.

Montiel añadió que, al cumplir 65 años, las beneficiarias son incorporadas automáticamente al programa de pensión para personas adultas mayores, cuyo monto en 2026 asciende a seis mil 400 pesos bimestrales.

Asimismo, subrayó que la expansión de los programas sociales forma parte de la estrategia del actual gobierno para reducir la desigualdad y fortalecer el bienestar en regiones con alta presencia de comunidades indígenas.

En ese contexto, destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que su administración busca consolidar políticas públicas orientadas a reconocer la participación histórica de las mujeres en la vida económica y social del país.

Autoridades federales reiteraron que las giras territoriales permiten supervisar la correcta operación de los apoyos y mantener contacto directo con la población beneficiaria.