Hija de 'El Mayo', sólo con proceso administrativo en EU: García Harfuch

Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael El Mayo Zambada, se encontraba con su hija en uno de los inmuebles en Sinaloa en los que elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron un operativo para detener a Omar Oswaldo 'N', presunto jefe de escoltas de la facción de Los Mayos, quien cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos y fue durante ese momento que ella también fue retenida momentáneamente, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario federal aclaró que la hija de El Mayo Zambada no fue detenida durante el operativo en un inmueble de El Salado, en Culiacán, pero sí estuvo bajo custodia de forma temporal. Explicó que esto fue, primero para garantizar la seguridad de todas las personas que se encontraban en el lugar, incluyendo a las fuerzas federales que participaron en el operativo.

Operativo en un inmueble de El Salado en el que se encontraba la hija de 'El Mayo'. Jesús Bustamante

"En una de las acciones operativas en uno de los inmuebles se encontraba Mónica del Rosario 'N', ella nunca fue detenida. De manera momentánea está bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todas las personas que estaban, elementos de seguridad, y las demás personas, incluyendo a la menor", comentó.

Hija de El Mayo, sin orden de captura

Tras una revisión por parte de las autoridades se confirmó que Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de El Mayo, no tiene ninguna orden de aprehensión vigente ni en México ni en Estados Unidos, por lo que ese fue el motivo por la cual la dejaron en libertad y entregaron a sus familiares.

"No tiene orden de aprehensión, una vez que se corrobora es entregada a sus familiares", dijo García Harfuch, quien insistió en que esa fue la razón para dejarla libre y aclaró que el procedimiento en Estados Unidos se trata de algo administrativo, pero nada que tenga que ver con el Departamento de Justicia ni de ninguna fiscalía de ese país.

Operativo en Sinaloa por parte de fuerzas federales. Cuartoscuro

Hija de El Mayo, con procedimiento administrativo en EU

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hace casi 20 años Mónica del Rosario Zambada Niebla fue sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la cual la incluyó en una lista negra en la que prohibía cualquier negocio con ella.

"Fue designada como se hizo públicamente en el 2007 por la OFAC, que es un procedimiento administrativo", dijo García Harfuch, quien dijo que en esta lista hay más o menos 311 personas, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto son personas físicas. "Es un procedimiento administrativo", insistió.

Fuerzas federales fueron agredidas en otras acciones en Sinaloa. Cuartoscuro

Hirieron a 4 elementos en operativos en Sinaloa

Durante los tres operativos que se realizaron en Sinaloa, uno de ellos que derivó en la captura de Omar Oswaldo 'N', fueron heridos cuatro elementos de las fuerzas federales, tres de la Marina y uno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cuales se encuentran estables.

"Fueron agresiones distintas, hubo tres agresiones a las fuerzas de seguridad. Hay tres elementos de la Marina heridos y estables y un elemento de la Secretaría de Seguridad", indicó García Harfuch y dijo que fue al repeler la agresión que abatieron a 11 de los agresores y aseguraron más de una docena de armas de fuego, 43 radios, artefactos explosivos, 10 autos con reportes de robo, equipo táctico y droga.

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